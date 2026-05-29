Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Arab Saudi: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Arab Saudi

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Arab Saudi dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Arab Saudi atau Qatar dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Arab Saudi akan ditayangkan di saluran gratis beIN SPORTS atau TOD, sementara liputan premium regional secara lengkap ditayangkan melalui jaringan beIN SPORTS MAX.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Arab Saudi?

Di Arab Saudi, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang dipegang secara eksklusif oleh jaringan olahraga regional, beIN SPORTS.

Berikut ini cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

beIN SPORTS NEWS: Sebagai saluran televisi gratis tanpa enkripsi dari jaringan ini, saluran ini akan menyiarkan pembaruan melalui siaran terestrial dan satelit, berita turnamen terkini, serta reaksi langsung dari kamp-kamp tim. Pertandingan-pertandingan penting tertentu, termasuk Final Piala Dunia dan upacara pembukaan, mungkin juga dapat ditonton tanpa berlangganan.

📱 Streaming Digital & Premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: Untuk akses digital yang komprehensif, ekosistem premium penyiar ini berfungsi sebagai rumah utama turnamen di Arab Saudi, menyiarkan langsung seluruh 104 pertandingan. Akses eksklusif penuh ke kalender turnamen lengkap - termasuk pertandingan Grup H yang intens dari Green Falcons melawan Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde - tersedia melalui aplikasi beIN SPORTS CONNECT, layanan streaming TOD, dan saluran televisi satelit MAX khusus mereka.












