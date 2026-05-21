Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Aljazair: Siaran langsung, saluran TV, jadwal pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Perjalanan Aljazair Menuju Piala Dunia 2026

Dua belas tahun setelah penampilan tak terlupakan mereka hingga babak 16 besar di Brasil, di mana mereka membawa juara akhirnya, Jerman, ke ambang kekalahan di babak perpanjangan waktu, Aljazair akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola. The Fennec Foxes memasuki era baru yang menjanjikan, memadukan kepemimpinan veteran dari pemain andalan seperti Riyad Mahrez dengan generasi baru yang dinamis dan sangat teknis. Bagi para penggemar Aljazair yang penuh semangat, kembalinya tim ini ke Piala Dunia lebih dari sekadar kualifikasi; ini adalah puncak dari periode transisi besar-besaran yang bertujuan untuk merebut kembali status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola utama Afrika.

Perjalanan mereka ke Amerika Utara ditandai dengan kampanye kualifikasi yang mengesankan dan dominan. Dengan mudah memastikan tempat mereka, Les Verts menyelesaikan grup kualifikasi Afrika dengan delapan kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Kekuatan pendorong tak terbantahkan di balik performa ini adalah penyerang Wolfsburg, Mohamed Amoura, yang tampil gemilang dengan mencetak 10 gol selama kualifikasi, menjadikannya pencetak gol terbanyak di babak kualifikasi Afrika. Di bawah bimbingan manajer asal Bosnia, Vladimir Petković, yang mengambil alih kendali pada awal 2024, Aljazair melewati babak kualifikasi dengan semangat dan ketangguhan yang diperbarui.

Dari segi taktik, Petković—yang membawa pengalaman berharga di Piala Dunia berkat pengalamannya melatih Swiss pada turnamen 2018—telah menerapkan sistem yang sangat mengandalkan penguasaan bola dan pengaturan tempo pertandingan. Menyadari keahlian teknis yang mumpuni dari para pemain seperti Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri, dan Farès Chaïbi, Petković lebih memilih formasi yang menekankan penguasaan bola dan membatasi peluang lawan untuk menguasai bola. Meskipun pendekatannya sangat efektif dalam meraih hasil, hal ini akan diuji secara menyeluruh di panggung global. Manajer ini harus memastikan bahwa sistem berbasis penguasaan bola yang diterapkannya dapat diterjemahkan menjadi penetrasi serangan yang menentukan, serta menghindari jebakan menjadi terlalu lambat atau kaku saat mencoba menembus pertahanan tangguh kelas dunia yang pasti akan mereka hadapi di Grup.