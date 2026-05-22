Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Hubungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Perjalanan Aljazair Menuju Piala Dunia FIFA 2026

Dua belas tahun setelah penampilan tak terlupakan mereka hingga babak 16 besar di Brasil, di mana mereka membawa juara akhirnya, Jerman, ke ambang kekalahan di babak perpanjangan waktu, Aljazair akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola. The Fennec Foxes memasuki era baru yang menjanjikan, memadukan kepemimpinan veteran dari pemain andalan seperti Riyad Mahrez dengan generasi baru yang dinamis dan sangat teknis. Bagi para penggemar Aljazair yang penuh semangat, kembalinya tim ini ke Piala Dunia lebih dari sekadar kualifikasi; ini adalah puncak dari periode transisi besar-besaran yang bertujuan untuk merebut kembali status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola utama Afrika.

Perjalanan mereka ke Amerika Utara ditandai dengan kampanye kualifikasi yang mengesankan dan dominan. Dengan mudah memastikan tempat mereka, Les Verts menyelesaikan grup kualifikasi Afrika dengan delapan kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Kekuatan pendorong tak terbantahkan di balik performa ini adalah penyerang Wolfsburg, Mohamed Amoura, yang mencetak 10 gol selama kualifikasi, menjadikannya pencetak gol terbanyak di babak kualifikasi Afrika. Di bawah arahan manajer Bosnia Vladimir Petković, yang mengambil alih kendali pada awal 2024, Aljazair menavigasi babak kualifikasi dengan semangat baru dan ketangguhan.





Secara taktis, Petković, yang membawa pengalaman berharga di Piala Dunia dari masa jabatannya sebagai manajer Swiss pada turnamen 2018, telah menerapkan sistem yang sangat bergantung pada penguasaan bola dan mengendalikan tempo pertandingan. Menyadari keahlian teknis yang luar biasa dari pemain seperti Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri, dan Farès Chaïbi, Petković lebih memilih formasi yang menekankan kontrol dan menghalangi lawan untuk menguasai bola. Meskipun pendekatannya sangat efektif dalam meraih hasil, hal ini akan diuji secara menyeluruh di panggung global. Manajer ini harus memastikan bahwa sistem berbasis penguasaan bola yang diterapkannya dapat diterjemahkan menjadi penetrasi serangan yang menentukan, serta menghindari jebakan menjadi terlalu lambat atau berat saat mencoba menembus pertahanan tangguh kelas dunia yang pasti akan mereka hadapi di Grup.







