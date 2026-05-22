Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia
🌍 Negara / Wilayah
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlandia
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Jepang
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Belanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Perjalanan Aljazair Menuju Piala Dunia FIFA 2026
Dua belas tahun setelah penampilan tak terlupakan mereka hingga babak 16 besar di Brasil, di mana mereka membawa juara akhirnya, Jerman, ke ambang kekalahan di babak perpanjangan waktu, Aljazair akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola. The Fennec Foxes memasuki era baru yang menjanjikan, memadukan kepemimpinan veteran dari pemain andalan seperti Riyad Mahrez dengan generasi baru yang dinamis dan sangat teknis. Bagi para penggemar Aljazair yang penuh semangat, kembalinya tim ini ke Piala Dunia lebih dari sekadar kualifikasi; ini adalah puncak dari periode transisi besar-besaran yang bertujuan untuk merebut kembali status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola utama Afrika.
Perjalanan mereka ke Amerika Utara ditandai dengan kampanye kualifikasi yang mengesankan dan dominan. Dengan mudah memastikan tempat mereka, Les Verts menyelesaikan grup kualifikasi Afrika dengan delapan kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Kekuatan pendorong tak terbantahkan di balik performa ini adalah penyerang Wolfsburg, Mohamed Amoura, yang mencetak 10 gol selama kualifikasi, menjadikannya pencetak gol terbanyak di babak kualifikasi Afrika. Di bawah arahan manajer Bosnia Vladimir Petković, yang mengambil alih kendali pada awal 2024, Aljazair menavigasi babak kualifikasi dengan semangat baru dan ketangguhan.
Secara taktis, Petković, yang membawa pengalaman berharga di Piala Dunia dari masa jabatannya sebagai manajer Swiss pada turnamen 2018, telah menerapkan sistem yang sangat bergantung pada penguasaan bola dan mengendalikan tempo pertandingan. Menyadari keahlian teknis yang luar biasa dari pemain seperti Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri, dan Farès Chaïbi, Petković lebih memilih formasi yang menekankan kontrol dan menghalangi lawan untuk menguasai bola. Meskipun pendekatannya sangat efektif dalam meraih hasil, hal ini akan diuji secara menyeluruh di panggung global. Manajer ini harus memastikan bahwa sistem berbasis penguasaan bola yang diterapkannya dapat diterjemahkan menjadi penetrasi serangan yang menentukan, serta menghindari jebakan menjadi terlalu lambat atau berat saat mencoba menembus pertahanan tangguh kelas dunia yang pasti akan mereka hadapi di Grup.