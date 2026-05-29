Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Afrika Selatan: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Afrika Selatan

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Afrika Selatan dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Afrika Selatan dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Afrika Selatan akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis SABC (melalui SABC 1, SABC 3, atau aplikasi SABC Plus).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Afrika Selatan?

Di Afrika Selatan, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara lembaga penyiaran publik, South African Broadcasting Corporation (SABC), dan jaringan televisi premium SuperSport.

Berikut ini cara tepatnya untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

SABC (SABC 1, SABC 3 & SABC Sport): Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, SABC akan menyiarkan secara luas pertandingan-pertandingan tertentu secara gratis. Anda dapat menonton pertandingan-pertandingan penting turnamen ini, termasuk semua pertandingan Bafana Bafana yang sangat dinantikan dan Final Piala Dunia, secara gratis tanpa berlangganan berbayar.

📱 Streaming Digital & Premium

SuperSport & SABC Plus: Untuk akses komprehensif, SuperSport menjadi saluran TV berbayar utama untuk turnamen ini, menyiarkan 104 pertandingan secara langsung. Dalam perubahan besar, akses langsung penuh ke seluruh jadwal turnamen tersedia di semua paket DStv - mulai dari Access tingkat pemula hingga Premium - serta di aplikasi DStv Stream. Streaming digital gratis untuk pertandingan yang disiarkan secara gratis juga dapat diakses melalui aplikasi SABC Plus.







