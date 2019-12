Jadwal & Pembagian Grup Piala Asia Futsal 2020

Piala Asia Futsal 2020 akan digelar di Turkmenistan pada 26 Februari-8 Maret 2020, dan Indonesia tergabung di grup C.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah melakukan drawing pembagian grup untuk Piala Asia Futsal 2020 di AFC House, kemarin. Dari hasil undian itu, 16 tim peserta terbagi dalam empat grup.

Indonesia yang lolos setelah menjadi runner-up Piala AFF Futsal 2019, tergabung di grup C. Di grup itu skuad yang dilatih Kensuke Takahashi tersebut akan menghadapi Uzbekistan, Bahrain, dan Tiongkok.

Selain Indonesia, dua tim lainnya dari Asia Tenggara adalah dan . Vietnam menghuni grup A bersama Turkmenistan, Tajikistan, dan Oman. Sedangkan tergabung di grup D, yang bisa dibilang sebagai grup neraka lantaran dihuni , Korea Selatan, dan Arab Saudi.

Piala Asia Futsal akan digelar di Turkmenistan pada 26 Februari-8 Maret 2020. Nantinya, lima tim terbaik dari ajang ini akan mewakili Asia lolos ke Piala Dunia Futsal 2020 di Lithuania.

Berikut jadwal dan pembagian grup Piala Asia Futsal 2020:

Grup A: Turkmenistan, Vietnam, Tajikistan, Oman

26 Februari 2020 Vietnam vs Tajikistan

26 Februari 2020 Turkmenistan vs Oman

28 Februari 2019 Oman vs Vietnam

28 Februari 2020 Tajikistan vs Turkmenistan

1 Maret 2020 Tajikistan vs Oman

1 Maret 2020 Turkmenistan vs Vietnam

Grup B: Jepang, Lebanon, Kyrgyzstan, Kuwait

26 Februari 2020 Lebanon vs Kyrgyzstan

26 Februari 2020 Jepang vs Kuwait

28 Februari 2020 Kuwait vs Lebanon

28 Februari 2020 Kyrgyzstan vs Jepang

1 Maret 2020 Jepang vs Lebanon

1 Maret 2020 Kyrgyzstan vs Kuwait

Grup C: Uzbekistan, Bahrain, Tiongkok, Indonesia

27 Februari 2020 Bahrain vs Tiongkok

27 Februari 2020 Uzbekistan vs Indonesia

29 Februari 2020 Indonesia vs Bahrain

29 Februari 2020 Tiongkok vs Uzbekistan

2 Maret 2020 Uzbekistan vs Bahrain

2 Maret 2020 Tiongkok vs Indonesia

Grup D: Iran, Thailand, Korea Selatan, Arab Saudi

27 Februari 2020 Thailand vs Korea Selatan

27 Februari 2020 Iran vs Arab Saudi

29 Februari 2020 Arab Saudi vs Thailand

29 Februari 2020 Korea Selatan vs Iran

2 Maret 2020 Iran vs Thailand

2 Maret 2020 Korea Selatan vs Arab Saudi

Perempat-Final

4 Maret 2020 Juara grup D vs Runner-up grup C (QF1)

4 Maret 2020 Juara grup C vs Runner-up grup D (QF2)

4 Maret 2020 Juara grup B vs Runner-up grup A (QF3)

4 Maret 2020 Juara grup A vs Runner-up grup B (QF4)

Play-Off peringkat kelima

6 Maret 2020 Kalah QF1 vs Kalah QF3 (PO1)

6 Maret 2020 Kalah QF2 vs Kalah QF4 (PO2)

Semi-Final

6 Maret 2020 Pemenang QF1 vs Pemenang QF3 (SF1)

6 Maret 2020 Pemenang QF2 vs Pemenang QF4 (SF2)

Perebutan Tempat Kelima

8 Maret 2020 Pemenang PO1 vs Pemenang PO2

Perebutan Tempat Ketiga

8 Maret 2020 Kalah SF1 vs Kalah SF2

Final

8 Maret 2020 Pemenang SF1 vs Pemenang SF2