Jadwal padat bukan masalah! Felix Nmecha dan Gregor Kobel siap menghadapi laga akbar kontra Bayern setelah ujian melawan Frankfurt

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Bintang Borussia Dortmund Gregor Kobel dan Felix Nmecha memuji kedalaman skuad BVB setelah menang 1-0 atas Eintracht Frankfurt melalui laga yang berlangsung sengit. Keduanya menyoroti pentingnya mengelola jadwal pertandingan yang padat menjelang laga besar melawan Werder Bremen dan Bayern Munich.

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Kobel puji penampilan proaktif saat Dortmund puncaki klasemen

Kiper Gregor Kobel membantu Borussia Dortmund naik ke puncak klasemen Bundesliga setelah menang 1-0 atas Eintracht Frankfurt di Signal Iduna Park. Gol pada akhir laga lewat sepakan melengkung pemain pengganti Maxi Beier, yang menerima umpan dari Jobe Bellingham, memastikan tim asuhan Niko Kovac meraih tiga poin penuh.

Kemenangan itu menutup jadwal padat BVB, yang sejak akhir Agustus kerap bepergian untuk menjalani pertandingan di kompetisi domestik dan Eropa.

Mengenang pertandingan tersebut, Kobel memuji kendali Dortmund atas permainan: "Kami tim yang lebih proaktif, meski Frankfurt bermain cukup baik pada babak pertama... Kami mengendalikan pertandingan dan terus menciptakan peluang."

Nmecha soroti kedalaman skuad di tengah jadwal padat

Di tengah jadwal pertandingan yang terus berdatangan, gelandang Felix Nmecha menekankan pentingnya kedalaman skuad untuk menghadapi tuntutan sepak bola modern. "Itu menunjukkan seperti apa sepak bola saat ini: Ada begitu banyak pertandingan, dan Anda membutuhkan skuad yang kuat," jelas Nmecha.

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"Pada akhirnya, kami membuktikannya ketika dua pemain masuk sebagai pengganti dan membuat perbedaan."

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Direktur pelaksana Lars Ricken sependapat dengan Nmecha: "Kemenangan ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Kami sering bepergian sejak akhir Agustus... Senang rasanya mengetahui bahwa dua pemain yang masuk dari bangku cadangan menentukan hasil pertandingan."

Kovac dan Beier puji ketangguhan tim di tengah tekanan

Pelatih kepala Niko Kovac memuji kemampuan skuadnya untuk mengerahkan segenap tenaga setelah perjalanan mereka ke markas Sabah FC untuk pertandingan Liga Champions baru-baru ini. "Setelah melewati serangkaian hari yang begitu berat, kami harus mengerahkan segenap tenaga dalam pertandingan melawan tim Eintracht yang sangat bagus ini," kata Kovac.

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"Yang paling penting bagi saya adalah kami mengalahkan tim berkualitas. Itulah hal yang kami petik, dan kami berharap bisa melakukannya lagi dalam beberapa hari."

Beier, penentu kemenangan dalam laga tersebut, menambahkan: "Beberapa pekan terakhir sejauh ini terasa berat, tetapi kami semua mencintai sepak bola dan senang berada di lapangan."

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Fokus beralih ke DFB-Pokal dan laga Klassiker melawan Bayern

Kobel dan Nmecha kini mengalihkan fokus ke pekan berat lainnya, yang dimulai dengan pertandingan DFB-Pokal melawan Werder Bremen sebelum menghadapi rival dalam perebutan gelar, Bayern Munich.

Bek Nico Schlotterbeck menyoroti perkembangan positif di dalam tim: "Kami kini tidak kebobolan dalam lima dari tujuh pertandingan... Kami belum sempurna, tetapi kami terus berkembang sebagai tim."

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"Pekan depan, kami akan bertandang untuk menghadapi Bayern. Kami ingin bermain bagus di sana. Sebelum itu, kami akan melawan Bremen," kata Schlotterbeck. "Jalan terpendek untuk meraih trofi adalah melalui piala domestik."