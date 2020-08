Jadwal Liga Champions Pekan Ini, LIVE, Hasil, Berita & Topskor 2020

Simak informasi penting terkait Liga Champions 2019/20, mulai dari jadwal, hasil, jadwal TV, hingga topskor turnamen.

Liga Champions musim 2019/20 bakal kembali bergulir setelah sebelumnya ditangguhkan sejak pertengahan Maret lalu akibat pandemi virus corona. Kompetisi antarklub Eropa paling prestisius tersbeut akan berlangsung kembali pada Sabtu (8/8) dini hari WIB.

Liga Champions harus menunggu liga-liga Eropa tuntas sebelum bisa kembali memulai kembali kompetisinya dan saat ini sudah memasuki babak 16 besar dan perempat-final.

Sebagian tim belum menutuskan seluruh leg 16 besar sehingga akan memainkan leg kedua di kandang tim tuan rumah. Setelahnya, mulai perempat-final hingga final, Liga Champions akan dimainkan di tempat netral, yakni di Lisabon, , dengan memakai format knock-out satu leg.

UEFA sudah menyiapkan empat stadion di Lisabon untuk memainkan sisa kompetisi Liga Champions, yakni Estadio da Luz dan Estádio José Alvalade.

Dan berikut Goal sajikan segala informasi penting yang perlu Anda ketahui tentang Liga Champions musim ini!

Jadwal & Hasil Liga Champions - 16 Besar (Leg 2)

Kick-off (WIB) Pertandingan Stasiun TV Sabtu, 8 Agustus 2020, 02:00 Juventus vs Olympique Lyon

(Agg. 0-1) Champions TV 2 Sabtu, 8 Agustus 2020, 02:00 Manchester City vs Real Madrid

(Agg. 2-1) Champions TV 1 Minggu, 9 Agustus 2020, 02:00 Barcelona vs Napoli

(Agg. 1-1) Champions TV 1 Minggu, 9 Agustus 2020, 02:00 Bayern Munich vs Chelsea

(Agg. 3-0) Champions TV 2

Jadwal & Hasil Liga Champions - Perempat-final

Kick-off (WIB) Pertandingan Stasiun TV Kamis, 13 Agustus 2020, 02:00 PSG vs Atalanta Champions TV Jumat, 14 Agustus 2020, 02:00 RB Leipzig vs Atletico Madrid Champions TV Sabtu, 15 Agustus 2020, 02:00 N/A Champions TV Minggu, 16 Agustus 2020, 02:00 N/A Champions TV

Bagan Turnamen Liga Champions

Babak 16 Besar:

Laga 1: vs RB Leipzig (Agg. 0-4)

Laga 2: Atletico Madrid vs (Agg. 4-2)

Laga 3: Atalanta vs (Agg. 8-4)

Laga 4: vs PSG (Agg. 1-2)

Laga 5: Juventus vs Olympique Lyon (Agg. 0-1)

Laga 6: Manchester City vs Real Madrid (Agg. 2-1)

Laga 7: Barcelona vs Napoli (Agg. 1-1)

Laga 8: Bayern Munich vs Chelsea (Agg. 3-0)

Perempat-final:

1. RB Leipzig vs Atletico Madrid

2. Atalanta vs PSG

3. Pemenang Laga 5 vs Pemenang Laga 6

4. Pemenang Laga 7 vs Pemenang Laga 8



Semi-final:

1. Pemenang perempat-final 1 vs pemenang perempat-final 2

2. Pemenang perempat-final 3 vs pemenang perempat-final 4

Final:

Pemenang semi-final 1 vs pemenang semi-final 2

Berita Liga Champions

Daftar Topskor Liga Champions 2019/20

Striker andalan Bayern Munich Robert Lewandowski memimpin sendirian di puncak daftar pencetak gol terbanyak dengan 11 gol.

Erling Haaland menguntit di belakang Lewandowski dengan selisih satu gol, tapi ia sudah tak bisa menambah pundi-pundi golnya di sisa musim lantaran Borussia Dortmund sudah tersisih.

Di belakang mereka, terdapat Serge Gnabry, Dries Mertens, dan Harry Kane yang sama-sama mengoleksi enam gol.

No Nama Klub Gol 1 Robert Lewandowski Bayern Munich 11 2 Erling Haaland Dortmund/ 10 3 Serge Gnabry Bayern Munich 6 4 Dries Mertens Napoli 6 5 Harry Kane Tottenham Hotspur 6

Daftar topskor Liga Champions selengkapnya

