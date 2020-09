Jadwal LaLiga 2020/21 Dirilis, Kapan El Clasico Barcelona vs Real Madrid?

Pertemuan pertama Barcelona dengan Real Madrid di musim baru jatuh akan mentas Oktober di Camp Nou.

Jadwal musim baru LaLiga telah dirilis, dengan kompetisi 2020/21 bakal dimulai pada 12 September mendatang.

Tanggal yang paling dinanti tak pelak adalah bentrokan antara dua seteru abadi dan . Pada kampanye anyar, duel El Clasico perdana bakal mentas 25 Oktober di Camp Nou. Sementara, Madrid akan menjamu Barca pada paruh kedua musim di Santiago Bernabeu, 11 April 2021.

Klub-klub Spanyol yang berpartisipasi di babak-babak akhir ajang Eropa musim lalu memperoleh waktu istirahat lebih sehingga partai jornada pertama mereka ditunda.

Madrid selaku juara bertahan sedianya bertemu pada pekan pembuka, namun pertandingan itu ditunda dan skuad Zinedine Zidane baru akan mengawali perjalanan 2020/21 dengan bertandang ke pada 20 September.

Sementara, Barcelona melakoni partai liga perdana di musim baru pada 27 September saat menerima kedatangan di Camp Nou.

Pada hari yang sama kampiun Liga Europa bertamu ke markas klub promosi Cadiz dan menjamu Granada di Wanda Metropolitano.

Kampanye 2020/21 bisa jadi musim LaLiga pertama sepeninggal era duo superstar Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Messi telah menegaskan keinginan untuk meninggalkan Barcelona dan kemungkinan besar berlabuh ke liga lain, sedangkan Ronaldo telah menanggalkan jersi Madrid untuk bergabung ke dua tahun silam.

Berikut jadwal lengkap jornada 1 LaLiga 2020/21:

vs

Atletico Madrid vs Sevilla (ditunda)

Barcelona vs Elche (ditunda)

vs

Cadiz vs Osasuna

Granada vs Athletic Bilbao

Real Madrid vs Getafe (ditunda)

vs

Valladolid vs Real Sociedad

Villarreal vs