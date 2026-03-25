Jadwal Indonesia vs St. Kitts and Nevis: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts and Nevis pada gelaran FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam WIB.

Ajang tersebut merupakan rangkaian persahabatan internasional yang diselenggarakan oleh FIFA untuk mempertemukan tim nasional dari konfederasi yang berbeda. Dan selain St. Kitts and Nevis, Skuad Garuda juga berpeluang untuk menghadapi Bulgaria atau Kepulauan Solomon, yang berduel di pertandingan lainnya.

Selain itu, pertandingan ini akan menjadi debut bagi masing-masing pelatih. John Herdman ditunjuk oleh PSSI awal tahun ini untuk menggantikan Patrick Kluivert, sementara Marcelo Serrano menggantikan posisi Austin Higgins.

Tim Merah Putih akan datang ke pertandingan ini setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, dengan mereka harus tersingkir di putaran keempat setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak Oktober tahun lalu. Sementara itu, St. Kitts and Nevis tersingkir di putaran kedua zona CONCACAF.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Indonesia vs St. Kitts and Nevis

Stasiun TV SCTV/Indosiar Live Streaming Vidio

Partai FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia dan St. Kitts and Nevis akan disiarkan di SCTV dan Indosiar serta layanan streaming Vidio pada Jumat, 27 Maret 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Indonesia vs St. Kitts and Nevis

Pertandingan Timnas Indonesia melawan St. Kitts and Nevis pada FIFA Series 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, 27 Maret 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Indonesia

Pelatih Herdman awalnya mengumumkan 41 pemain dalam daftar sementara, dan menyaringnya menjadi 24 nama final. Pemain-pemain seperti Jay Idzes, Kevin Diks hingga Calvin Verdonk tetap masuk dalam daftar. Tapi yang menjadi sorotan adalah kembalinya Elkan Baggott, yang telah absen membela Skuad Garuda sejak terakhir kali di Piala Asia 2023 silam.

Kabar Tim St. Kitts and Nevis

Pelatih Serrano membawa 23 pemain untuk gelaran FIFA Series kali ini. Sorotan jelas tertuju pada pemain Liverpool U-21 Kyle Kelly, yang dibawa oleh sang pelatih ke Indonesia, sementara Savi-K Morton menjadi pemain termuda dalam skuad St. Kitts and Nevis dengan usia 16 tahun.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

