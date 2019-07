Timnas Indonesia: Jadwal, Klasemen & Hasil Piala AFF U-15 2019

Temukan jadwal, hasil, dan informasi lengkap terkait Piala AFF U-15 2019 yang diselenggarakan di Thailand.

Lompat ke:

FASE GRUP

GRUP A

M M S K SG Poin Timor-Leste 1 1 0 0 (7-1) 3 Indonesia 1 1 0 0 (2-0) 3 Myanmar 1 0 1 0 (0-0) 1 Singapura 1 0 1 0 (0-0) 1 1 0 0 1 (0-2) 0 Filipina 1 0 0 1 (1-7) 0

JADWAL & HASIL PERTANDINGAN

Sabtu, 27 Juli 2019

15:00 WIB | Vietnam 0-2 Indonesia | SCTV

15:30 WIB | Timor-Leste 7-1 Filipina

18:00 WIB | Myanmar 0-0 Singapura

Senin, 29 Juli 2019

15:00 WIB | Indonesia vs Singapura | SCTV

15:30 WIB | Myanmar vs Timor-Leste

18:00 WIB | Vietnam vs Filipina

Rabu, 31 Juli 2019

15:00 WIB | Indonesia vs Timor-Leste | SCTV

15:30 WIB | Singapura vs Vietnam

18:00 WIB | Filipina vs Myanmar

Jumat, 2 Agustus 2019

15:00 WIB | Filipina vs Indonesia | SCTV

15:30 WIB | Myanmar vs Vietnam

18:00 WIB | Timor-Leste vs Singapura

Minggu, 4 Agustus 2019

15:00 WIB | Indonesia vs Myanmar | SCTV

15:30 WIB | Singapura vs Filipina

18:00 WIB | Vietnam vs Timor-Leste



GRUP B

M M S K SG Poin Malaysia 1 1 0 0 (8-0) 3 1 1 0 0 (3-1) 3 (H) 1 1 0 0 (2-1) 3 Laos 1 0 0 1 (1-2) 0 Kamboja 1 0 0 1 (1-3) 0 Brunei Darussalam 1 0 0 1 (0-8) 0

Ket.: H = Tuan rumah

JADWAL & HASIL PERTANDINGAN

Minggu, 28 Juli 2019

15:00 WIB | Malaysia 8-0 Brunei

15:30 WIB | Kamboja 1-3 Australia

18:00 WIB | Laos 1-2

Selasa, 30 Juli 2019

15:00 WIB | Laos vs Australia

15:30 WIB | Malaysia vs Kamboja

18:00 WIB | Thailand vs Brunei

Kamis, 1 Agustus 2019

15:00 WIB | Australia vs Malaysia

15:30 WIB | Brunei vs Laos

18:00 WIB | Thailand vs Kamboja

Sabtu, 3 Agustus 2019

15:00 WIB | Kamboja vs Brunei

15:30 WIB | Malaysia vs Laos

18:00 WIB | Australia vs Thailand

Senin, 5 Agustus 2019

15:00 WIB | Laos vs Kamboja

15:30 WIB | Brunei vs Australia

18:00 WIB | Thailand vs Malaysia

FASE GUGUR

SEMI-FINAL

Rabu, 7 Agustus 2019

15:00 WIB | Juara Grup A vs Runner-Up Grup B | Semi-Final 1

Chonburi Campus Stadium 1, Chonburi

18:00 WIB | Juara Grup B vs Runner-Up Grup A | Semi-Final 2

Chonburi Campus Stadium 1, Chonburi

PLAY/OFF PERINGKAT KETIGA

Jumat, 9 Agustus 2019

15:00 WIB | Kalah Semi-Final 1 vs Kalah Semi-Final 2

Chonburi Campus Stadium 1, Chonburi

FINAL

Jumat, 9 Agustus 2019

18:00 WIB | Pemenang Semi-Final 1 vs Pemenang Semi-Final 2

Chonburi Campus Stadium 1, Chonburi

DAFTAR TOPSKOR

4 gol

Paulo Domingos Freitas (Timor-Leste)

3 gol

Muhammad Harry Danish (Malaysia)

2 gol

Kakana Khamyok (Thailand)

Daniel Helweh (Australia)

Zubaidi Mohd Buang (Malaysia)

1 gol