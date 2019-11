Jadwal, Hasil & Klasemen Sepakbola Putra SEA Games 2019

Timnas Indonesia U-22 bakal menghadapi Singapura, malam ini.

Tim nasional (timnas) Indonesia U-22 bakal menjalani laga kedua mereka di grup B SEA Games 2019. Pada laga itu, skuad asuhan Indra Sjafri akan melawan Singapura di Stadion Rizal Memorial, Manila, malam ini.

Modal positif didapatkan Indonesia setelah pada laga perdana berhasil menaklukkan juara bertahan dua gol tanpa balas. Namun, tim Garuda Muda juga tidak boleh meremehkan Singapura, kendati tim yang dilatih Fandi Ahmad tersebut hanay bermain imbang tanpa gol dengan Laos di pertandingan pembuka mereka.

Pada laga lainnya, akan ditantang Laos di Stadion Sepakbola Binan, petang ini. Brunei Darussalam yang pada laga perdana kalah telak dari Vietnam, akan menghadapi yang sedang haus kemenangan di waktu yang sama.

Di grup A, Kamboja sementara memuncaki klasemen grup dengan empat poin, setelah menang telak atas Timor Leste, skor 5-0, kemarin. Jumlah poin tersebut sama dengan yang diraih Myanmar, usai menaklukkan tuan rumah Filipina dengan skor tipis 2-1.

KLASEMEN

GRUP A

Posisi Tim Main Menang Seri Kalah Gol Kemasukan Selisih Gol Poin 1 Kamboja 2 1 1 0 6 1 +5 4 2 Myanmar 2 1 1 0 3 2 +1 4 3 Malaysia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Filipina 2 0 1 1 2 3 -1 1 5 Timor Leste 1 0 0 1 0 5 -5 0

GRUP B

Posisi Tim Main Menang Seri Kalah Gol Kemasukan Selisih Gol Poin 1 Vietnam 1 1 0 0 6 0 +6 3 2 Indonesia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Laos 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Singapura 1 0 1 0 0 0 0 1 5 Thailand 1 0 0 1 0 2 -2 0 6 Brunei 1 0 0 1 0 6 -6 0

JADWAL DAN HASIL

25 November 2019

Malaysia 1-1 Myanmar, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Filipina 1-1 Kamboja, 20.00, Stadion Rizal Memorial

Vietnam 6-0 Brunei, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

26 November 2019

Thailand 0-2 Indonesia, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Laos 0-0 Singapura, 20.00, Stadion Rizal Memorial

27 November 2019

Myanmar 2-1 Filipina, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Kamboja 5-0 Timor Leste, 20.00, Stadion Rizal Memorial

28 November 2019

Vietnam vs Laos, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

Brunei vs Thailand, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Indonesia vs Singapura, 20.00, Stadion Rizal Memorial

29 November 2019

Timor Leste vs Myanmar, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Filipina vs Malaysia, 20.00, Stadion Rizal Memorial

1 Desember 2019

Thailand vs Singapura, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

Laos vs Brunei, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Vietnam vs Indonesia, 20.00, Stadion Rizal Memorial

2 Desember 2019

Malaysia vs Timor Leste, 20.00, Stadion Rizal Memorial

Myanmar vs Kamboja, 20.00, Stadion Sepakbola Binan

3 Desember 2019

Indonesia vs Brunei, 20.00, Stadion Sepakbola Binan

Laos vs Thailand, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Singapura vs Vietnam, 20.00, Stadion Rizal Memorial

4 Desember 2019

Kamboja vs Malaysia, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Timor Leste vs Filipina, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

5 Desember 2019

Brunei vs Singapura, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Indonesia vs Laos, 16.00, Imus, Cavite

Vietnam vs Thailand, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

7 Desember 2019

Semi-final juara grup A vs Runner-up grup B, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Semi-final juara grup B vs Runner-up grup A, 20.00, Stadion Rizal Memorial

10 Desember 2019

Perebutan tempat ketiga, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Final, 20.00, Stadion Rizal Memorial

Keterangan: Waktu kick-off mengikuti daerah setempat.