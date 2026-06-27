Jadwal... Diumumkan 9 pertandingan yang dinantikan di babak 32 besar Piala Dunia

Gambaran babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai terlihat jelas, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan 9 dari 16 pertandingan di babak ini.

Sejauh ini, 28 tim telah lolos ke babak kedua turnamen, sementara 12 tim tersingkir, dan 8 tim lainnya masih menanti nasibnya pada hari terakhir babak penyisihan grup.

Dua tim Arab, yaitu Maroko dan Mesir, telah lolos ke babak 32 besar, sementara Aljazair masih menunggu kepastian lolosnya dalam beberapa jam ke depan.

Jadwal 9 pertandingan di babak 32 besar:

*Pertandingan sesuai waktu Makkah

Minggu, 28 Juni

Afrika Selatan - Kanada (pukul 10:00 malam).

Senin, 29 Juni

Brasil – Jepang (pukul 08.00 malam).

Jerman – Paraguay (pukul 11.30 malam).

Selasa, 30 Juni

Belanda – Maroko (pukul 04.00 dini hari).

Pantai Gading – Norwegia (pukul 08.00 malam).

Rabu, 1 Juli

Prancis – Swedia (pukul 00.00 dini hari).

Kamis, 2 Juli

Amerika Serikat – Bosnia dan Herzegovina (pukul 03.00 dini hari).

Jumat, 3 Juli

Australia – Mesir (pukul 09:00 malam).

Sabtu, 4 Juli

Argentina – Cape Verde (pukul 01.00 dini hari).