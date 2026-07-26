Masa depan Vinicius Junior tetap menjadi salah satu isu terpanas di internal Real Madrid selama bursa transfer musim panas ini, di tengah penantian para pendukung klub untuk mengetahui nasib salah satu bintang paling menonjol di tim, dengan meningkatnya minat dari klub-klub raksasa Eropa serta keinginan manajemen untuk mempertahankan pilar-pilar proyek barunya.

Perdebatan seputar masa depan bintang asal Brasil ini meningkat dalam beberapa jam terakhir, seiring pengumuman minat klub Arsenal terhadap jasa Vinicius, bersamaan dengan pembicaraan mengenai kesiapan Real Madrid untuk melepasnya di tengah tuntutan finansialnya yang tinggi, sebelum muncul perkembangan mengejutkan, menurut jurnalis Marco Ruiz dari surat kabar AS Spanyol.

Ruiz mengatakan bahwa prioritas Vinicius saat ini adalah tetap bertahan bersama Real Madrid, dan itu pula sikap yang dianut manajemen klub, yang membantah adanya kaitan antara dekatnya kesepakatan dengan pemain asal Pantai Gading Yan Diomande, yang berbagi agen yang sama dengan bintang Brasil tersebut, dan kemungkinan kepergian Vinicius.

Surat kabar itu menambahkan bahwa klub-klub besar Eropa memantau situasi sang pemain, memanfaatkan mendekatnya akhir masa kontraknya, di mana Arsenal menunjukkan minat awal untuk merekrutnya, sementara sebelumnya Liverpool telah menyatakan keinginannya untuk mendatangkannya secara gratis pada musim panas 2027, namun keinginan sang pemain adalah melanjutkan perjalanannya dengan seragam Real Madrid.

Surat kabar itu mengungkap bahwa berbagai hal berkembang cepat di internal Real Madrid, menegaskan bahwa kedua pihak akan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan semuanya, menjelaskan: "Pembicaraan perpanjangan kontrak diperkirakan akan dilanjutkan setelah kepulangan Vinicius dari liburannya, di mana ia terlebih dahulu ingin bertemu dengan para petinggi klub untuk mengetahui posisinya dalam proyek pelatih asal Portugal Jose Mourinho, di samping mengetahui penghargaan finansial yang akan diterimanya sesuai dengan kedudukannya di kancah dunia."

Laporan itu menunjukkan bahwa Mourinho bersikeras mempertahankan Vinicius, dan berupaya membangun trio lini depan yang terdiri dari sang pemain bersama Kylian Mbappe dan Yan Diomande, dengan kehadiran Jude Bellingham di belakang mereka, sebagai salah satu elemen terpenting dalam proyek baru tersebut.

Laporan itu menjelaskan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak sempat mencapai tahap lanjut sebelum berhenti secara mendadak usai Piala Dunia Antarklub, setelah Vinicius menurunkan tuntutan finansialnya dan Real Madrid menaikkan tawarannya, sehingga jarak antara kedua pihak menjadi sangat kecil, namun kesepakatan akhir tidak terwujud karena masing-masing pihak berpegang pada sikapnya pada tahap terakhir negosiasi.

Saat ini, Vinicius menuntut mendapatkan gaji yang mendekati 20 juta euro bersih per musim, dibandingkan dengan rata-rata 15 juta euro bersih per tahun dalam kontraknya saat ini, yang ia tandatangani pada 2022 dan berlaku hingga musim panas 2027, kontrak itu juga mencakup bonus tambahan sebesar dua juta euro setelah ia meraih penghargaan "The Best".

Surat kabar itu mengungkap bahwa sang pemain merasa kurang dihargai secara memadai di internal klub selama periode terakhir, terutama dengan dikaitkannya Real Madrid dalam upaya merekrut Julian Alvarez dan Michael Olise, meski Vinicius merupakan salah satu kontributor paling menonjol dalam meraih dua gelar Liga Champions terakhir.

Laporan itu menegaskan di bagian penutupnya bahwa Vinicius masih melihat masa depannya di Santiago Bernabeu, dan bahwa ia siap memuluskan tercapainya kesepakatan baru, sementara Real Madrid menganggap perpanjangan kontraknya akan menjadi transaksi terbaik yang bisa dilakukan klub musim panas ini.

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