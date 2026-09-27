Real Madrid menantikan kembalinya bintang asal Brasil, Eder Militao, yang mengalami cedera hingga membuatnya absen dalam waktu lama dan memaksanya menjalani operasi berat untuk memulihkan kondisinya.

Bek tengah El Merengue menerima kabar gembira setelah dokter asal Finlandia, Lasse Lempainen, yang melakukan operasi terhadapnya, mengunjunginya di Valdebebas.

Surat kabar Marca mengutip komentar sang dokter melalui akun media sosialnya, yang mengatakan: "Hari yang luar biasa di Madrid bersama Eder Militao serta staf medis dan teknis klub Real Madrid. Eder terus mengalami kemajuan sesuai rencana setelah menjalani operasi untuk mengobati cedera parah di tendon (lutut)."

Ia menambahkan: "Kami senang bisa menyumbangkan keahlian dan pengalaman kami dalam proses kembalinya ke lapangan, dengan tujuan membantunya kembali dengan aman dan tampil sebaik mungkin. Terima kasih banyak kepada Eder dan seluruh staf Real Madrid atas kerja sama yang luar biasa dan hari yang sukses."





Lempainen menegaskan: "Kembali ke lapangan adalah pencapaian besar, dan tujuannya adalah memulihkan performa ke level tertinggi."





Militao menjalani operasi untuk mengobati robekan pada tendon lututnya pada 28 April 2026, dan masa pemulihan diperkirakan berlangsung selama 5 bulan, sehingga kini ia berada pada tahap akhir pemulihan.

Beberapa hari lalu, bek tengah itu terlihat berada di atas lapangan dalam sesi latihan fisik intensif, yang menandakan pemulihannya berjalan baik.

Marca menambahkan bahwa "setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter bedah itu... yang hasilnya sangat positif", hanya tersisa satu langkah: "memulai latihan bersama tim dan menyatu sepenuhnya di dalamnya."

Marca menegaskan bahwa kembalinya ia "akan bergantung pada sejauh mana kemajuannya dalam latihan bersama rekan-rekan setimnya dan waktu yang ia butuhkan untuk mencapai puncak kebugaran fisiknya agar bisa bergabung dengan tim, namun hal itu diperkirakan terjadi pada Oktober mendatang."