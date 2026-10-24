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Manchester United v Liverpool FC - Pre-Season FriendlyGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Jadon Sancho mendapat tamparan kenyataan pahit setelah, sebagai pemain bebas transfer, ia ditawari kontrak bernilai jauh lebih rendah dari perkiraan menyusul kesulitannya di Manchester United dan Chelsea

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Jadon Sancho berada di persimpangan karier yang menentukan setelah menerima tawaran kontrak yang menegaskan betapa drastis kemerosotan kariernya. Mantan pemain sayap Manchester United dan Chelsea itu, yang pernah menerima salah satu gaji tertinggi di Liga Primer Inggris, masih berstatus bebas transfer dan tengah mencari awal baru.

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Gaji mantan bintang Manchester United turun drastis

Pemain sayap berusia 26 tahun itu mendapat tawaran kontrak jangka pendek dari klub Spanyol, Getafe, yang berlaku hingga akhir musim ini. Menurut The Telegraph, kontrak yang ditawarkan itu hanya bernilai £10.000 per pekan.

Tawaran tersebut berarti penurunan gaji yang luar biasa besar bagi mantan pemain timnas Inggris itu. Selama masa-masa penuh gejolak di Old Trafford, Sancho dilaporkan menerima gaji £250.000 per pekan.

Meski harus menerima penurunan pendapatan yang sangat besar, penyerang itu belum sepenuhnya menutup kemungkinan pindah ke Spanyol. Ia dilaporkan ingin berbicara langsung dengan pelatih kepala Getafe, Jose Bordalas, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.

Serangkaian kesulitan di Premier League

FBL-ENG-PR-CHELSEA-IPSWICHGetty Images

Situasi Sancho saat ini berawal dari kiprahnya yang buruk di sepak bola Inggris setelah kepindahannya senilai £73 juta dari Borussia Dortmund pada 2021. Ia gagal membenarkan banderol besarnya di Manchester United, dengan kontribusi serangan yang mengecewakan selama dua musim pertamanya di Premier League.

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Kembali ke Dortmund sebagai pemain pinjaman gagal membangkitkan kariernya secara permanen, disusul masa peminjaman lain yang juga tidak berhasil. Peminjamannya ke Chelsea pada musim 2024-25 berakhir buruk. Chelsea memilih membayar klausul penalti £5 juta ketimbang memenuhi kewajiban membeli senilai £25 juta.

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Aston Villa kemudian mengambil risiko dengan merekrut pemain sayap itu pada musim terakhir. Namun, klub asal Midlands tersebut tidak menunjukkan keinginan untuk mempermanenkan kepindahannya, hingga United akhirnya melepasnya pada musim panas ini.

Gejolak internal di Getafe yang tengah kesulitan

Jika Sancho menerima tawaran Getafe, ia akan bergabung dengan klub yang tengah diliputi ketegangan. Klub Spanyol itu saat ini berada di posisi ke-15 La Liga setelah hanya meraih dua kemenangan dari sembilan pertandingan pembuka.

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Awal musim yang buruk itu memicu perang kata-kata terbuka antara Bordalas dan presiden klub, Angel Torres. Sang pelatih secara terbuka mengkritik jajaran pengurus karena kurangnya kedalaman skuad untuk menjalani kompetisi domestik dan Conference League. Ia mengatakan: "Saya merasa ditipu karena apa yang dijanjikan dari tahun ke tahun tidak dipenuhi. Saya sudah memperingatkan soal ini sejak Mei... Terbukti bahwa kami tidak punya skuad yang memadai untuk itu."

Torres memberikan tanggapan keras melalui Cadena SER dan menantang sang pelatih untuk mengundurkan diri. "Dia menandatangani kontrak karena dia menginginkannya. Bagaimanapun, dia bebas pergi," balas Torres. "Mengatakan bahwa saya menipunya... sungguh tidak tahu malu mengatakan kepada saya, setelah 30 tahun, bahwa saya menipunya. Yang perlu dia lakukan adalah menghormati para pemain."

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Pembicaraan penting menanti Sancho

Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images

Sancho kini harus mempertimbangkan apakah pindah ke klub La Liga yang tengah kesulitan dan dilanda perpecahan merupakan langkah yang tepat untuk membangun kembali kepercayaan dirinya yang runtuh. Pembicaraan penting dengan Bordalas kemungkinan akan menentukan apakah ia bersedia menerima pemotongan gaji drastis demi menghidupkan kembali kariernya di Spanyol.

Jika pemain sayap itu memutuskan untuk tidak bergabung dengan klub yang berbasis di Madrid tersebut, masa depannya di sepak bola akan tetap menggantung. Karena klub-klub divisi teratas tampaknya enggan mengambil risiko merekrutnya setelah kesulitan yang ia alami belakangan ini, pilihannya untuk kembali bermain di level elite terlihat semakin terbatas.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.