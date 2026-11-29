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Legenda Liverpool Steven Gerrard menantang rekrutan musim panas senilai £123 juta, Bradley Barcola, untuk menjadi sosok mematikan di depan gawang setelah menyia-nyiakan sejumlah peluang dalam kemenangan 4-0 atas Manchester United Minggu lalu. Gerrard yakin tim asuhan Andoni Iraola bisa benar-benar bersaing memperebutkan gelar Liga Primer dan Liga Champions jika pemain timnas Prancis itu mempertajam penyelesaian akhirnya.

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Gerrard tantang Barcola, rekrutan senilai £123 juta, untuk lebih mematikan

Ikon Liverpool Steven Gerrard mendesak rekrutan musim panas senilai £123 juta, Bradley Barcola, untuk menjadi sosok mematikan di depan gawang jika tim asuhan Andoni Iraola ingin bersaing memperebutkan gelar Liga Primer dan Liga Champions UEFA musim ini.

Sejak pindah dari Paris Saint-Germain pada akhir Agustus, pemain timnas Prancis itu mencatatkan empat assist dalam sembilan penampilan, termasuk saat tampil aktif dalam kemenangan telak 4-0 atas Manchester United Minggu lalu meski menyia-nyiakan sejumlah peluang emas. Satu-satunya gol yang ia cetak sejauh ini berasal dari trigol pada pertengahan Oktober dalam kemenangan 6-3 di kandang LASK pada ajang Liga Champions.

‘Jadilah sosok mematikan, bukan sekadar pemain yang enak ditonton’

Berbicara kepada BBC Radio 5Live, mantan kapten Liverpool Gerrard memuji kecepatan luar biasa Barcola serta pergerakannya, tetapi menilai keraguannya di kotak penalti sebagai hal utama yang menghambatnya membuktikan kelayakan harga transfernya yang sangat tinggi.

“Kami telah mengikuti PSG selama bertahun-tahun di TNT Sport dan saya sangat menyukai pemain ini. Saya suka cara ia dilatih di sana,” kata Gerrard. “Saya berharap ia sedikit lebih tajam ketika tiba... Jika ada satu kritik kecil dari apa yang saya lihat sejauh ini saat ia mengenakan seragam Liverpool, itu adalah sentuhan terakhirnya. Jadi, ia perlu melepaskan tembakan sedikit lebih cepat, menarik pelatuk jauh lebih cepat. Terkadang gol yang tidak indah pun bisa tercipta, tetapi ia tampak berusaha mencetak gol yang sempurna. Ia mencoba mengambil satu sentuhan tambahan, mencoba menambahkan sedikit keterampilan di akhir, padahal menurut saya itu tidak perlu.”

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Proses transfer musim panas yang berlarut-larut menghambat adaptasi Barcola di Anfield

Gerrard mengakui kepergian Barcola dari Paris yang berlarut-larut membatasi persiapannya selama pramusim, sehingga winger itu harus mengejar ketertinggalan kondisi fisik setelah tiba di Merseyside.

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“Ia datang ke sini dengan waktu bermain yang sangat sedikit selama pramusim karena, tentu saja, ia terlibat dalam proses transfer yang berlarut-larut. Anda tahu bagaimana situasinya, pemain biasanya disisihkan dan tidak bermain dalam laga persahabatan pramusim. Jadi, ia membutuhkan sedikit waktu untuk mencapai kondisi yang diperlukan,” jelas Gerrard. “Saya menyukai pemain ini. Menurut saya, ia membawa dimensi yang benar-benar berbahaya ke lini depan Liverpool karena kecepatannya luar biasa. Cara ia membangun serangan dan posisi yang bisa ia tempati, tidak banyak pemain lain yang mampu berada dalam situasi seperti itu.”

Ketajaman Barcola bisa membuka peluang memburu medali perak di dua ajang

Liverpool memasuki akhir pekan di posisi keempat Liga Primer, hanya terpaut satu poin dari Brighton & Hove Albion yang berada di posisi kedua. Gerrard menegaskan ketajaman Barcola dalam penyelesaian akhir menjadi kunci untuk meraih trofi besar di bawah Iraola.

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“Namun, bagi saya, agar ia mencapai level berikutnya dengan seragam Liverpool, saya sudah melihatnya bersama PSG, saya sudah melihatnya tampil tajam, jika ia bisa setajam itu bersama Liverpool, tim ini bisa bersaing. Bukan hanya di Liga Primer, tetapi juga pada tahap akhir Liga Champions,” pungkas Gerrard. “Dan ia bisa menjadi kunci hanya dengan sedikit lebih kejam, sedikit lebih tajam, menjadi sosok mematikan, bukan sekadar pemain yang enak ditonton tetapi membuat Anda sedikit frustrasi pada akhirnya.”