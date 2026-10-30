Pencoretan Younes Belhanda dari skuat timnas Maroko untuk Piala Dunia 2022 masih menjadi luka yang belum sembuh, setelah mantan pemain Maroko itu mengungkapkan bahwa dirinya masih merasa kecewa terhadap Walid Regragui, mantan pelatih Maroko, akibat keputusan yang membuatnya tak bisa ikut ambil bagian dalam pencapaian bersejarah timnas di Qatar.

Belhanda, yang telah menjalani 59 pertandingan internasional bersama Maroko dan kini bermain bersama Al-Sailiya Qatar, mengakui bahwa ia masih menyimpan perasaan marah dan pahit terhadap Regragui, setelah mencoretnya dari skuat Piala Dunia yang menyaksikan timnas Maroko mencapai semifinal, hingga menjadi timnas Afrika dan Arab pertama yang meraih pencapaian tersebut.

Belhanda, yang kini berusia 36 tahun, mengatakan dalam penampilannya di program "Rio Ferdinand Club", sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Marca" pada Jumat hari ini, "Hingga hari ini, saya masih menyimpan dendam terhadap Walid Regragui. Saya tidak memahami hal itu."

Mantan pemain Montpellier itu menambahkan, "Dia bahkan tidak menelepon saya, sama sekali tidak ada! Hal itu sangat menyakitkan, dan sampai sekarang saya belum bisa melewatinya."

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Pencoretan Mengejutkan Tanpa Penjelasan

Belhanda menjelaskan bahwa ia kembali berharap untuk bisa masuk kembali ke dalam skuat timnas Maroko setelah Regragui mengemban tanggung jawab menggantikan Vahid Halilhodzic, terlebih karena hubungan antara keduanya begitu dekat, setelah pemain itu pernah bekerja di bawah kepemimpinannya sebelumnya, dan mereka terus berkomunikasi.

Ia berkata, "Saya sudah dua tahun tidak dipanggil ke timnas Maroko, dan hubungan saya dengan Walid Regragui sangat dekat; dia dulu asisten pelatih saya, dan kami sering berbicara. Lalu dia menelepon saya untuk memanggil saya ke timnas tepat sebelum Piala Dunia, dan memberi saya harapan."

Ia melanjutkan, "Hal itu tidak menghancurkan saya, tetapi jelas memengaruhi saya."

Belhanda mengungkapkan bahwa yang paling menyakitinya bukanlah keputusan pencoretan itu sendiri, melainkan tidak adanya penjelasan apa pun dari sang pelatih, meski ia telah berusaha menghubunginya setelah pengumuman skuat final.

Ia berkata, "Pada hari skuat diumumkan, saya meneleponnya, tetapi dia tidak menjawab. Saya hanya ingin sebuah penjelasan. Jadilah seorang pria dan katakan kepada saya: 'Younes, saya yang mengambil keputusan saya.' Saya bukan lagi anak berusia lima belas tahun, melainkan sudah berusia tiga puluh dua tahun. Saya pasti akan memahaminya, dan menerimanya akan menjadi lebih mudah."

Ia menambahkan, "Tetapi bahkan tidak ada satu panggilan telepon pun, sama sekali tidak ada! Hal itu sangat menyakitkan, dan sampai sekarang saya belum bisa melewatinya."

Kemarahan yang Membuatnya Menjauh dari Pencapaian Maroko

Belhanda mengakui bahwa kekecewaan yang ia alami memengaruhi responsnya terhadap pencapaian bersejarah yang diraih timnas Maroko di Piala Dunia Qatar, sampai-sampai ia tidak lagi tertarik untuk mengikuti perjalanan Maroko saat itu.

Ia berkata, "Saya tidak peduli, saya bahkan tidak menonton pertandingannya."

Ia juga mengenang final Piala Afrika 2025 melawan Senegal, dengan menjelaskan bahwa cara ia mengikuti pertandingan itu mencerminkan betapa besar perubahan yang terjadi pada hubungannya dengan timnas Maroko.

Dengan nada getir ia menambahkan, "Saya menonton final Piala Afrika 2025 melawan Senegal, tetapi saya tidak mengikutinya dengan cara seperti saat saya mengikuti pertandingan timnas Maroko. Anda bisa melihat sejauh mana kemarahan ini telah sampai."