Bukayo Saka kembali menampilkan performa brilian dengan mencetak assist dalam kemenangan atas dalam laga leg pertama babak 32 besar Liga Europa dini hari tadi (21/2).

Umpan silang rendah pemain berusia 18 tahun tersebut dikonversi oleh Alexandre Lacazette saat laga menyisakan sembilan menit, sehingga membuat skuat asuhan Mikel Arteta meraih kemenangan tandang krusial.

Tidak ada pemain yang menciptakan assist lebih banyak daripada Saka di Liga Europa (5) dan juga di Arsenal (9).

5 - Bukayo Saka has registered five assists in the this season (excluding qualifiers), more than any other player. Creator. pic.twitter.com/FqGJJxW0iM