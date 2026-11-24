Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ibnu Jamil resmi menggantikan posisi Darius Sinathrya untuk memimpin Selebritis FC periode 2026–2029 setelah terpilih secara aklamasi.

Iklan

Presenter olahraga sekaligus pendukung setia Manchester United, Ibnu Jamil, kini resmi memegang tongkat estafet kepemimpinan baru di Selebritis FC. Dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai presiden baru komunitas sepak bola artis tersebut untuk masa bakti tiga tahun ke depan.

KONGRES KELIMA DI JAKARTA SELATAN

Regenerasi kepengurusan ini diputuskan secara sah dalam Kongres Kelima Selebritis FC yang diselenggarakan di Grha AAJI, Jakarta Selatan, Senin (23/11/2026). Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran anggota aktif komunitas seperti Vicky Nitinegoro, Daffa Wardhana, Judika, hingga mantan pesepak bola Cristian Gonzales.

Darius Sinathrya yang merupakan presiden sebelumnya secara resmi menyerahkan jabatan pertanggungjawabannya setelah memimpin selama satu periode penuh. Seluruh anggota yang hadir dalam kongres tersebut sepakat memberikan suara bulat untuk memilih Ibnu Jamil sebagai ketua umum baru.

TARGET REGENERASI DAN REKRUTMEN ANGGOTA

Fokus utama Ibnu Jamil dalam masa kepemimpinannya adalah melakukan pembenahan internal serta memperluas jangkauan keanggotaan Selebritis FC. Dirinya ingin membuka pintu lebar-lebar bagi kehadiran figur publik baru dari generasi muda untuk bergabung.

Iklan Iklan

Langkah ini dirasa sangat krusial mengingat banyak anggota senior yang kini mulai jarang bermain akibat padatnya jadwal kesibukan individu. Melalui regenerasi ini, aktivitas olahraga rutin mingguan yang menjadi identitas utama komunitas sejak tahun 2003 diharapkan bisa terus berjalan konsisten.

DUKUNGAN UNTUK SEPAKBOLA TANAH AIR

Lebih dari sekadar wadah berkumpulnya para artis, Selebritis FC di bawah arahan presiden baru berkomitmen memberikan dampak positif yang lebih luas. Komunitas ini menyatakan kesiapan penuh untuk turun tangan mendukung perkembangan sepak bola nasional, khususnya pembinaan usia dini.

Ibnu Jamil menegaskan bahwa Selebritis FC akan selalu siap membantu menyukseskan program kepelatihan maupun pengembangan bakat muda di Indonesia. Komitmen sosial tersebut diharapkan mampu menginspirasi masyarakat luas untuk terus mencintai dan memajukan dunia olahraga nasional.