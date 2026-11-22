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Bintang Real Madrid menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mengukuhkan tempatnya di skuad Los Blancos setelah tampil buruk dalam laga melawan Celta Vigo, Sabtu kemarin.

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Real Madrid mampu mengatasi penampilan yang kurang meyakinkan untuk membalikkan ketertinggalan dari Celta Vigo dan meraih kemenangan kesembilan secara beruntun.

Tim asuhan Mourinho, yang terdampak perubahan susunan pemain akibat jeda internasional, tampil lesu di babak pertama (0-1). Namun, mereka bangkit selepas turun minum berkat kontribusi para pemain pengganti, terutama Vinicius dan Espí, hingga menang 2-1.

Pelatih asal Portugal itu melakukan perubahan pada susunan pemain inti dengan memainkan tiga pemain yang tidak rutin menjadi starter: Trent Alexander-Arnold, Carreras, dan Camavinga.

Ketiga pemain tersebut ditarik keluar pada babak kedua. Pemain asal Inggris itu gagal memanfaatkan kesempatan baru yang diberikan Mourinho dan menjadi salah satu pemain yang menuai kritik seusai laga.

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Harian "Mundo Deportivo" menegaskan bahwa mantan pemain Liverpool itu nyaris tidak memberikan kontribusi berarti dalam menyerang, serta membiarkan sisinya terbuka dalam serangan yang berujung gol pembuka Pablo Durán.

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Trent melepaskan delapan umpan silang ke kotak penalti, hanya tiga di antaranya yang akurat, merebut kembali enam bola, dan memenangi satu-satunya duel yang ia lakoni, menurut data situs Sofascore.

Penampilan Trent yang kurang meyakinkan kembali membuktikan tepatnya keputusan Mourinho menempatkan Fede Valverde di posisi bek kanan.

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Peralihan peran pemain asal Uruguay itu menjadi bek sayap merupakan salah satu alasan Real Madrid mencapai level performa dan hasil terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir.

Peran pemain asal Inggris itu kini menyusut menjadi sekadar pelapis. Ia hanya menjadi starter ketika Valverde, salah satu pemain dengan jumlah penampilan terbanyak, membutuhkan istirahat.

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Hal itu terjadi dalam kemenangan atas Racing, ketika Alexander-Arnold bermain penuh 90 menit dalam laga yang dilewatkan pemain asal Uruguay itu karena merasa kurang nyaman. Begitu pula saat ia menjadi starter melawan Celta Vigo, sementara Valverde duduk di bangku cadangan.

Dengan Dumfries yang sudah siap dimainkan, semua indikasi menunjukkan bahwa mantan pemain Liverpool itu merupakan opsi ketiga Mourinho di posisi bek kanan.

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Kemenangan Dramatis Real Madrid

Real Madrid lolos dari jebakan Celta Vigo, setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dramatis 2-1, Sabtu malam, di Stadion Santiago Bernabéu, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Spanyol.

Los Blancos kesulitan menghadapi tekanan tim tamu sebelum memastikan kemenangan lewat gol di menit-menit akhir, sehingga terus membuntuti Barcelona dalam perburuan puncak klasemen.

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Laga ini juga menandai kembalinya pemain asal Brasil, Vinicius Junior, ke dalam skuad setelah menuntaskan skorsing empat pertandingan akibat kartu merah saat menghadapi Villarreal. Namun, ia memulai laga dari bangku cadangan sebelum diturunkan pada babak kedua.

Dua gol Real Madrid dalam laga melawan Celta Vigo dicetak oleh Jude Bellingham (menit ke-66) dan Carlos Espí (menit ke-85).

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Real Madrid kini mengoleksi 33 poin dan menempati posisi kedua klasemen Liga Spanyol, tertinggal tiga poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Sementara itu, Celta Vigo tertahan di angka 13 poin dan menempati peringkat ke-14 klasemen LaLiga.