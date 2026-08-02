Seperti dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano, setelah negosiasi yang berlarut-larut, BVB kini telah mencapai kesepakatan dengan klub kasta tertinggi Italia, Como 1907, soal kepindahan Couto.

Menurut laporan tersebut, Dortmund memang tidak akan merampungkan penjualan pemain Brasil itu. Namun, sudah ada kesepakatan prinsip antara kedua klub mengenai peminjaman. Kini, opsi pembelian masih akan dimasukkan ke dalam kesepakatan tersebut.

BVB pada 2024 awalnya meminjam Couto dari Manchester City, tetapi saat itu menyetujui kewajiban pembelian yang cukup mudah direalisasikan. Dengan demikian, Borussia harus merekrut permanen pemain yang sudah empat kali memperkuat tim nasional Brasil itu pada musim panas 2025 dengan total biaya transfer 25 juta euro, meski Couto pada tahun pertamanya di Dortmund tidak benar-benar mampu meyakinkan dan kerap menjadi pemain cadangan.

Tinggalkan BVB? Yan Couto juga akan bermain di Liga Champions bersama Como

Pada musim yang baru saja berakhir pun, Couto masih sering jauh dari status starter reguler. Pada fase akhir musim, pelatih Niko Kovac nyaris sama sekali tidak lagi mengandalkan pemain 24 tahun tersebut; antara pertengahan Maret dan pertengahan Mei, Couto hanya mencatat total 12 menit bermain dalam dua bulan.

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Karena itu, BVB terbuka untuk melepas bek sayap yang kontraknya masih berlaku hingga 2030 tersebut. Como pun dengan cepat muncul sebagai kandidat kuat untuk merekrutnya, tetapi pada awal Juli transfer itu sempat terlihat batal. Saat itu, jurnalis transfer Gianluca Di Marzio melaporkan minat Como terhadap Couto telah menurun drastis dan klub Italia itu akan mencari opsi lain dalam upaya mendatangkan bek kanan baru.

Namun kini, Couto tampaknya justru menjadi solusi yang bisa diterima pelatih Como, Cesc Fabregas. Musim lalu, pria Spanyol itu membawa tim yang diperkuat playmaker Nico Paz finis di peringkat keempat Serie A. Karena itu, Couto juga akan tetap tampil di Liga Champions jika bergabung dengan Como.