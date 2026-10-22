Menurut jurnalis Argentina Cesar Luis Merlo, Scaloni, yang membawa Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022, akan segera memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir Desember hingga 2030. Disebutkan bahwa federasi dan sang pelatih sudah mencapai kesepakatan lisan.

Kabar itu cukup mengejutkan karena Scaloni setelah kalah 0-1 dari Spanyol melalui perpanjangan waktu di final Piala Dunia pada Juli lalu masih belum memastikan masa depannya. Ucapannya kala itu justru lebih mengisyaratkan bahwa ia akan mundur setelah kontraknya berakhir: "Saya akan berbicara dengan presiden federasi. Saya tidak tahu apakah saya punya energi untuk menjalaninya sekali lagi," kata pria berusia 48 tahun itu dalam konferensi pers seusai final.

Seandainya Scaloni mundur saat kontraknya saat ini berakhir, dua laga uji coba melawan Uruguay dan Kosta Rika yang dijadwalkan pada pertengahan November akan menjadi laga perpisahannya. Dengan demikian, pelatih peraih gelar juara dunia itu diperkirakan masih akan menangani tim nasional negaranya di Copa America 2028 dan Piala Dunia 2030.

Lionel Scaloni harus memimpin Argentina tanpa Lionel Messi

Namun, ke depannya Scaloni harus menghadapi kenyataan bahwa bintang terbesarnya tak lagi tersedia, sebab Lionel Messi telah mengakhiri kariernya bersama tim nasional setelah Piala Dunia musim panas lalu. Pemain berusia 39 tahun itu melakoni laga perpisahannya dalam kemenangan 3-0 atas Benin pada pertandingan uji coba awal Oktober.

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Scaloni telah menjadi pelatih tim nasional sejak Februari 2018. Selain membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, ia juga mengantar tim itu meraih dua gelar Copa America (2021 dan 2024). Sejauh ini, ia telah mendampingi Albiceleste dalam 105 pertandingan, dengan catatan 81 kemenangan dan hanya sepuluh kekalahan.