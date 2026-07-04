Jaden Slory berpotensi hengkang dari Feyenoord ke beberapa klub di Eredivisie

Jaden Slory menarik minat SC Cambuur dan Willem II, demikian dilaporkan situs penggemar FR12. Hal ini membuat Feyenoord harus mengambil keputusan penting terkait masa depan pemain sayap berusia 21 tahun tersebut.

Slory, yang berasal dari Rotterdam, masih terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2029. Dalam enam bulan terakhir, ia bermain untuk Go Ahead Eagles dengan status pinjaman.

Dalam lima belas pertandingan bersama klub asal Deventer tersebut, Slory hanya mencetak satu assist. Feyenoord dapat memilih untuk menjual pemain timnas junior ini secara permanen, namun peminjaman kembali juga menjadi salah satu opsi.

Di Leeuwarden dan Tilburg, mereka sangat ingin menyambut Slory. Menurut Transfermarkt, pemain berkaki kanan ini saat ini bernilai 700.000 euro.

Sejauh ini, Slory telah tampil dalam tujuh pertandingan resmi bersama tim utama Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia memberikan satu assist.

Selama masa peminjamannya di FC Dordrecht, Slory mengalami periode paling suksesnya hingga saat ini. Dalam 38 pertandingan resmi, ia mencetak dua belas gol dan memberikan sepuluh assist.

Sabtu sore nanti, Slory akan kembali sejenak ke Dordrecht. Feyenoord akan menjalani pertandingan persahabatan melawan FC Dordrecht pada pukul 14.30.