Jacobo menyamai rekor Van Persie... dan Belanda meraih kemenangan terbesar di Piala Dunia dalam 12 tahun terakhir

Cody Jackbo tampil gemilang bersama tim nasional Belanda dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak atas Swedia (5-1), hari Sabtu ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dua gol yang dicetak bintang Liverpool ini memiliki nilai historis, karena ia kini telah mengoleksi 5 gol di babak penyisihan grup Piala Dunia, menyamai rekor yang dipegang oleh legenda Robin van Persie sebagai pemain Belanda dengan jumlah gol terbanyak di babak penyisihan grup Piala Dunia, menurut jaringan statistik "Opta".

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Belanda mencetak 5 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, untuk pertama kalinya sejak 13 Juni 2014 melawan Spanyol, ketika "Oranje" menghancurkan juara bertahan saat itu dengan skor (5-1) juga.

Dalam konteks yang sama, Crescencio Somerville menjadi pemain ketiga timnas Belanda yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, setelah Memphis Depay dan Cody Gakpo.

Belanda sebelumnya mengawali perjalanan mereka di edisi Piala Dunia kali ini dengan hasil imbang yang menegangkan melawan Jepang (2-2), sementara Swedia meraih kemenangan telak atas Tunisia (5-1).



