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Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente telah mengumumkan skuad berisi 27 pemain untuk dua laga terakhir fase grup Liga Negara UEFA melawan Republik Ceko dan Inggris. Bek Como Jacobo Ramon secara mengejutkan mendapat panggilan, sementara masalah fisik membuat tiga pemain kunci Barcelona absen.

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De la Fuente umumkan skuad 27 pemain untuk dua laga krusial

Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad tim nasional berisi 27 pemain untuk dua pertandingan terakhir fase grup UEFA Nations League. Spanyol bertandang ke markas Republik Ceko di Praha pada Kamis, 12 November, sebelum menjamu Inggris di Stadion Metropolitano pada Minggu, 15 November.

Setelah memenangi keempat pertandingan pada periode jeda internasional sebelumnya, juara bertahan Eropa dan Nations League itu sudah memastikan tempat di perempat-final.

Namun, tim asuhan De la Fuente masih berjuang mengamankan posisi puncak Grup A3 agar dapat memainkan leg kedua perempat-final pada Maret di kandang, sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan dalam 43 pertandingan resmi.

Jacobo Ramon mendapat panggilan mengejutkan di tengah masalah cedera Barcelona

Nama yang paling mencuri perhatian dalam pilihan De la Fuente adalah bek tengah Como, Jacobo Ramon, yang mendapat panggilan pertamanya ke timnas senior untuk memperkuat lini pertahanan bersama Pau Cubarsi, Dean Huijsen, dan Aymeric Laporte.

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Di sisi lain, cedera membuka peluang bagi De la Fuente untuk merotasi skuad. Tiga pemain reguler Barcelona, yakni Eric Garcia, Dani Olmo, dan Rodri, absen karena masih menjalani pemulihan masing-masing.

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Lini pertahanan dan posisi penjaga gawang mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya bek kanan Tottenham Pedro Porro dan kiper Barcelona Joan Garcia. Keduanya telah pulih dari masalah fisik yang membuat mereka absen pada periode jeda internasional sebelumnya.

Daftar lengkap 27 pemain untuk pertandingan November

Penjaga gawang: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Valles.

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Bek: Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alex Grimaldo.

Gelandang: Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez, Pablo Barrios, Marc Roca.

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Penyerang: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.

Puncak grup dan posisi di peringkat FIFA dipertaruhkan

Meski sudah memastikan lolos ke babak gugur, Spanyol menghadapi dua ujian penting untuk menuntaskan kiprahnya di fase grup. Dengan keunggulan tiga poin atas Inggris di puncak grup, Spanyol ingin melanjutkan hasil positif setelah sebelumnya menang 3-2 atas Inggris di Wembley.

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Selain itu, meraih hasil positif melawan Republik Ceko dan Inggris tetap penting untuk mempertahankan posisi Spanyol sebagai tim nomor satu dunia dalam peringkat resmi FIFA.

Skuad akan berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan di Ciudad del Futbol, Las Rozas, pada Senin, 9 November, sebelum berangkat ke Praha.