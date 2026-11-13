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Nicolas Jackson resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Primer Inggris untuk Oktober setelah tampil gemilang dalam serangkaian pertandingan. Penyerang Aston Villa itu mengungguli para pesaing tangguh untuk meraih penghargaan individu tersebut setelah memimpin kiprah timnya di kasta tertinggi.

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Mengakhiri paceklik di Villa Park

Aston Villa akhirnya memiliki pemain yang meraih penghargaan bulanan tertinggi Premier League. Keberhasilan Jackson menjadi tonggak penting bagi klub asal West Midlands itu. Ia menjadi pemain Villa pertama yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bulanan sejak Christian Benteke meraih penghargaan tersebut pada April 2015.

Penyerang berusia 25 tahun itu menunjukkan perkembangan luar biasa sejak bergabung dengan Aston Villa dari Chelsea, meninggalkan London untuk pindah ke Birmingham. Ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulanan setelah mencetak empat gol dalam empat pertandingan sepanjang Oktober dan saat ini terikat kontrak dengan Villa hingga musim panas 2031.

Performa gemilang pada Oktober

Jackson mengawali bulan itu dengan mencetak gol penyama kedudukan yang penting dalam hasil imbang ketat 2-2 melawan Brentford. Ia kemudian tampil tanpa kenal lelah saat Villa menang tipis 1-0 di kandang Newcastle United, membuktikan bahwa ia bisa memengaruhi pertandingan meski tidak mencetak gol.

Momen paling menonjol bagi Jackson pada bulan itu terjadi saat menghadapi Manchester City. Jackson mencetak dua gol untuk membawa Villa menang 2-1, hasil yang menjadikan Villa tim pertama musim ini yang meraih poin dari tim asuhan Enzo Maresca. Ia menutup bulan tersebut dengan mencetak gol pembuka dalam hasil imbang melawan Fulham.

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Bersaing memperebutkan Sepatu Emas

Ketajaman itu tidak hanya memberinya trofi individu, tetapi juga membawanya ke persaingan memperebutkan Sepatu Emas. Erling Haaland saat ini memimpin daftar pencetak gol Premier League dengan sembilan gol, disusul Alexander Isak dengan tujuh gol, sementara Jackson berada di urutan ketiga dengan enam gol.

Pertandingan berikutnya AVL Premier League 10.00 SUN

Jackson juga mencatat sejarah sebagai pemain Senegal keempat yang memenangi penghargaan tersebut, mengikuti jejak Sadio Mane, pemain Senegal terakhir yang meraihnya pada November 2019.

Mengungguli para pesaing

Persaingan untuk penghargaan Oktober jauh dari sekadar milik satu pemain. Jackson masuk dalam daftar pendek berisi delapan pemain yang mengesankan. Ia bersaing dengan Evanilson dari AFC Bournemouth, duo Arsenal Ezri Konsa dan Declan Rice, Jack Rudoni dari Coventry City, Jan Paul van Hecke dari Tottenham Hotspur, serta duo Brighton & Hove Albion Bart Verbruggen dan Luka Vuskovic, yang semuanya juga masuk nominasi penghargaan tersebut.