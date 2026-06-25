Jack van Gelder sangat terganggu dengan cara NOS menangani jeda minum selama Piala Dunia. Oleh karena itu, mantan komentator ini tidak lagi menonton pertandingan babak final melalui mantan tempat kerjanya.

FIFA menerapkan jeda minum di tengah babak pertama dan kedua. Keputusan tersebut telah memicu gelombang kritik yang sangat besar. Van Gelder sendiri tidak menganggap adanya dua kali jeda singkat per pertandingan sebagai masalah besar.

“Tapi tentu saja, keluh kesah di Belanda sangat besar. Karena kami biasanya menyisipkan iklan di sana,” kata Van Gelder dalam wawancara dengan Radio 538, menjelaskan mengapa ia sangat tidak setuju dengan cara kerja NOS.

Penggemar sepak bola ini selalu menonton pertandingan Piala Dunia di stasiun televisi Belgia, VRT. “Di sana, saya melihat pelatih berbicara dengan para pemain, tim medis sibuk merawat para pemain. Dengan begitu, Anda tetap terhubung dengan pertandingan. Namun, di sini, kami justru benar-benar terputus.”

Perbedaan besar dengan cara kerja di Belanda, demikian keluh Van Gelder yang kecewa. “Lembaga penyiaran tempat saya selalu bekerja, NOS, tiba-tiba juga menjadi komersial. Namun dengan cara yang sangat keliru.”

Van Gelder juga menyinggung hal lain yang sangat mengganggunya selama Piala Dunia. “Saya selalu bekerja di radio dan telah meliput tim nasional Belanda sebanyak tiga ratus kali. Pada babak pertama Piala Dunia ini, di radio hanya ada satu komentator, bukan lagi dua komentator. Jadi, semuanya terasa agak kurang memuaskan.”