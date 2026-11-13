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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Jack Grealish minta maaf secara terbuka kepada suporter Everton, David Moyes sambut kembali sang pemain sayap setelah disisihkan karena masalah disiplin

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Jack Grealish resmi buka suara setelah sempat tersisih di Everton dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para pendukung klub tersebut. Pemain pinjaman dari Manchester City itu kembali bermain dalam laga persahabatan tertutup melawan Derby County pada Kamis.

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Grealish kembali setelah disisihkan Everton

Winger berusia 31 tahun itu belum bermain untuk klub asal Merseyside tersebut sejak 17 Oktober dan absen dalam empat pertandingan berturut-turut menyusul pelanggaran disiplin klub. Manajer David Moyes merahasiakan alasan spesifiknya dan hanya memberikan sedikit keterangan mengenai situasi tersebut saat berbicara kepada media.

Menjelang lawatan Everton ke markas Newcastle United pada 2 November, Moyes hanya mengatakan bahwa penyerang itu “belum cukup bugar untuk bertanding”. Namun, penampilannya di Hill Dickinson Stadium pekan ini menandai berakhirnya masa ketika ia disisihkan dari skuad.

Winger buka suara di Instagram

Melalui media sosial pada Kamis, Grealish berbicara langsung kepada para pendukung Everton. Ia menyampaikan penyesalan atas absennya dalam beberapa waktu terakhir dan menegaskan kembali komitmennya kepada klub setelah kembali merumput.

“Senang bisa kembali bermain bersama rekan-rekan hari ini setelah menjalani beberapa hari latihan yang baik,” tulis penyerang itu melalui Instagram Story-nya. “Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar dan semua orang di klub karena tidak bisa membantu tim selama beberapa pekan terakhir.

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“Saya senang bermain untuk klub ini dan tak sabar kembali bermain di hadapan kalian dengan mengenakan seragam Everton. Sampai jumpa.”

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Masa penuh gejolak di Merseyside

Insiden terbaru ini menambah panjang kisah Grealish selama bersama Everton. Ia awalnya bergabung dengan klub itu sebagai pemain pinjaman untuk paruh pertama musim 2025/26, tetapi cedera yang membuat frustrasi mengakhiri masa peminjaman tersebut lebih cepat.

Ia akhirnya kembali ke klub itu setelah menandatangani kontrak sementara lainnya pada hari terakhir bursa transfer. Penampilannya dalam laga persahabatan pada Kamis menjadi indikasi terkuat sejauh ini bahwa semua pihak siap melupakan pelanggaran disiplin tersebut.

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Berjuang kembali ke tim utama

Dengan persoalan internal itu tampaknya telah selesai dan menit bermain yang berharga didapat saat menghadapi Derby, Grealish kini akan fokus merebut kembali tempatnya di sebelas pemain inti pilihan Moyes. Winger tersebut harus membuktikan kebugarannya di lapangan latihan untuk meyakinkan manajernya bahwa ia siap segera tampil dalam pertandingan kompetitif.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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