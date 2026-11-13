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Jack Grealish resmi buka suara setelah sempat tersisih di Everton dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para pendukung klub tersebut. Pemain pinjaman dari Manchester City itu kembali bermain dalam laga persahabatan tertutup melawan Derby County pada Kamis.

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Grealish kembali setelah disisihkan Everton

Winger berusia 31 tahun itu belum bermain untuk klub asal Merseyside tersebut sejak 17 Oktober dan absen dalam empat pertandingan berturut-turut menyusul pelanggaran disiplin klub. Manajer David Moyes merahasiakan alasan spesifiknya dan hanya memberikan sedikit keterangan mengenai situasi tersebut saat berbicara kepada media.

Menjelang lawatan Everton ke markas Newcastle United pada 2 November, Moyes hanya mengatakan bahwa penyerang itu “belum cukup bugar untuk bertanding”. Namun, penampilannya di Hill Dickinson Stadium pekan ini menandai berakhirnya masa ketika ia disisihkan dari skuad.

Winger buka suara di Instagram

Melalui media sosial pada Kamis, Grealish berbicara langsung kepada para pendukung Everton. Ia menyampaikan penyesalan atas absennya dalam beberapa waktu terakhir dan menegaskan kembali komitmennya kepada klub setelah kembali merumput.

“Senang bisa kembali bermain bersama rekan-rekan hari ini setelah menjalani beberapa hari latihan yang baik,” tulis penyerang itu melalui Instagram Story-nya. “Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar dan semua orang di klub karena tidak bisa membantu tim selama beberapa pekan terakhir.

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“Saya senang bermain untuk klub ini dan tak sabar kembali bermain di hadapan kalian dengan mengenakan seragam Everton. Sampai jumpa.”

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Masa penuh gejolak di Merseyside

Insiden terbaru ini menambah panjang kisah Grealish selama bersama Everton. Ia awalnya bergabung dengan klub itu sebagai pemain pinjaman untuk paruh pertama musim 2025/26, tetapi cedera yang membuat frustrasi mengakhiri masa peminjaman tersebut lebih cepat.

Ia akhirnya kembali ke klub itu setelah menandatangani kontrak sementara lainnya pada hari terakhir bursa transfer. Penampilannya dalam laga persahabatan pada Kamis menjadi indikasi terkuat sejauh ini bahwa semua pihak siap melupakan pelanggaran disiplin tersebut.

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Berjuang kembali ke tim utama

Dengan persoalan internal itu tampaknya telah selesai dan menit bermain yang berharga didapat saat menghadapi Derby, Grealish kini akan fokus merebut kembali tempatnya di sebelas pemain inti pilihan Moyes. Winger tersebut harus membuktikan kebugarannya di lapangan latihan untuk meyakinkan manajernya bahwa ia siap segera tampil dalam pertandingan kompetitif.