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Periode kedua Jack Grealish yang sulit di Everton kembali diwarnai kabar mengecewakan setelah manajer David Moyes memastikan gelandang itu tidak akan tampil dalam laga Liga Primer melawan Coventry City pada Jumat. Pemain berusia 31 tahun itu masih menepi menyusul masalah disiplin baru-baru ini yang membuatnya tidak dilibatkan dalam tim utama.

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Masalah disiplin masih membayangi Grealish

Gelandang Everton, Grealish, diperkirakan akan lebih lama menepi saat klub bersiap menghadapi Coventry City. Pemain berusia 31 tahun yang saat ini dipinjam dari Manchester City itu telah absen dalam dua pertandingan terakhir Everton melawan Newcastle di Premier League dan Carabao Cup menyusul 'pelanggaran disiplin klub'.

Moyes membahas situasi tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan pada Kamis dan memastikan gelandang kreatif itu belum siap kembali. "Tidak, Jack belum bisa bermain," tegas Moyes. Meski situasinya masih tegang, pelatih berpengalaman itu mengisyaratkan bahwa kedua pihak bisa segera berdamai. "Saya tidak akan membeberkan rencananya kepada Anda, tetapi kami akan segera bekerja sama lagi dengan Jack."

Sebelumnya, klub menyebut kurangnya kebugaran untuk bertanding sebagai alasan ketidakhadirannya pada Senin, meski Moyes saat itu enggan memberikan komentar terperinci.

Ketidakpastian menjelang jeda internasional

Dengan kompetisi domestik akan berhenti sementara untuk jeda internasional mendatang, banyak pengamat meyakini periode ini bisa memberi kedua pihak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Ketika ditanya apakah jeda pertandingan itu memungkinkan masalah disiplin tersebut diselesaikan secara tuntas, Moyes tidak memberikan kepastian mengenai kapan Grealish berpotensi kembali. "Kami hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya," tambah pelatih Everton itu.

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Belum adanya tanggal pasti untuk kembali menunjukkan bahwa Grealish, yang telah menjuarai Premier League tiga kali serta memenangi satu Liga Champions, satu Piala FA, satu Piala Super UEFA, dan satu Piala Dunia Antarklub, masih harus membuktikan komitmennya kepada staf pelatih sebelum kembali masuk skuad untuk pertandingan.

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Bintang yang meredup sejak meninggalkan Etihad

Situasi Grealish saat ini jauh berbeda dari statusnya sebagai sosok penting dalam keberhasilan Manchester City meraih treble bersejarah pada musim 2022/23. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada penghujung musim ini, sang gelandang kini menghadapi masa depan yang tidak pasti di level klub.

Pada masa peminjaman pertamanya di Goodison Park, Grealish sempat memperlihatkan kualitasnya yang tak terbantahkan dengan mencetak dua gol dalam 22 penampilan, tetapi periode itu pada akhirnya terganggu oleh cedera serius.

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Performa yang belum menonjol di lapangan

Di lapangan, Grealish kesulitan memberikan dampak selama masa peminjaman keduanya bersama Everton. Ia belum mencetak gol dalam enam penampilan di semua kompetisi musim ini. Ketidakhadirannya terjadi pada momen penting bagi Everton, yang saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen Premier League dengan 13 poin, hanya terpaut tiga poin dari Chelsea di posisi keempat.