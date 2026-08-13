Sejauh ini, ini belum menjadi musim panasnya Atakan Karazor. Setelah musim 2025/26, yang bagi gelandang VfB Stuttgart itu usai dengan akhir yang sejatinya cukup melegakan setelah awal yang agak tersendat lewat keberhasilan mencapai final DFB-Pokal serta lolos untuk satu tahun lagi ke Liga Champions, Karazor sempat menyimpan harapan yang wajar untuk bisa mewakili Turki juga di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada akhirnya, pelatih tim nasional Vincenzo Montella memutuskan untuk tidak memanggil pemain 29 tahun itu. Dengan adanya Hakan Calhanoglu (Inter Milan), Ismail Yüksek (Fenerbahce Istanbul), dan Salih Özcan (BVB), persaingan di poros gelandang bertahan terlalu ketat dan sarat nama besar, sehingga Karazor, meski masuk dalam skuad sementara, harus terlempar dari tim 26 pemain Turki pada hari pengumuman skuad final dan hanya bisa menyaksikan turnamen Piala Dunia, yang bagi Turki sudah berakhir setelah fase grup, dari luar lapangan.

Setidaknya, mungkin begitu pikir Karazor, situasi itu memberinya kesempatan untuk ikut sejak awal dalam persiapan pramusim VfB. Saat rekan-rekan setimnya sebagian masih berada di Amerika atau setelah itu menikmati liburan musim panas yang memang layak mereka dapatkan, ia bisa melakukan segalanya untuk langsung meyakinkan pelatih Sebastian Hoeneß beserta staf kepelatihannya sejak menit pertama dan menegaskan ambisinya untuk merebut tempat inti pada musim mendatang.

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Chema Andres menggeser Atakan Karazor di VfB Stuttgart

Lebih dari sebulan kemudian, persiapan musim panas kini sudah berjalan penuh. Para pemain yang tampil di Piala Dunia dan mereka yang berlibur telah kembali. Namun, posisi Karazor di Stuttgart sama sekali tidak membaik sejak latihan resmi dimulai. Justru sebaliknya. Sekitar sepekan sebelum awal resmi musim baru, pemain 29 tahun itu berada di bawah tekanan sebesar yang jarang ia alami sebelumnya dan terancam kehilangan, di satu sisi, perannya sebagai pemain inti, dan di sisi lain, juga perannya sebagai pemimpin dalam tim untuk selamanya.

Bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan tempat di starting XI bukanlah situasi yang benar-benar baru bagi pemain 29 tahun itu. Tepat setahun lalu, Karazor sudah berada dalam situasi serupa, saat VfB mengontrak Chema Andres, talenta gelandang yang sangat menjanjikan dari Real Madrid, dan dengan cepat terlihat bahwa pelatih Hoeneß lebih tahu bagaimana memaksimalkan potensi gelandang Spanyol 21 tahun itu dibandingkan dengan potensi kaptennya.

Karazor pun cukup sering mendapati dirinya duduk di bangku cadangan pada sepertiga awal musim. Baru ketika Chema sendiri mulai memperlihatkan satu atau dua ketidakpastian dalam permainannya dan hasil-hasil tim juga tidak kunjung datang, Hoeneß mengubah rencananya dan mengembalikan Karazor ke starting XI di samping Angelo Stiller yang posisinya tak tergoyahkan. Di sana ia kemudian bertahan hingga akhir musim - khususnya pada paruh kedua musim, Karazor tampil dengan intensitas tinggi dan, selain karena satu larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning serta satu hukuman kartu merah, ia menjadi starter dalam 13 dari 16 pertandingan yang memungkinkan. Hanya dua kali Hoeneß benar-benar tidak memainkannya, yang agak mengejutkan justru juga terjadi di final piala.

Apakah Atakan Karazor juga harus cemas soal jabatan kaptennya di VfB Stuttgart?

Meski begitu, situasi pada musim panas ini sedikit berbeda. Di lini tengah VfB, Stiller masih tetap tak tergantikan, sehingga satu dari dua posisi di depan lini belakang praktis sudah terisi. Untuk memperebutkan posisi di sisi pemain tim nasional Jerman itu, Karazor dan Chema, dua rival dari tahun lalu, kini juga harus bersaing dengan Grischa Prömel, yang direkrut secara bebas transfer dari TSG Hoffenheim.

Terutama Prömel meninggalkan kesan yang kuat dalam pemusatan latihan skuad Schwaben di Chiemsee, Bavaria, apalagi ia memang dianggap sebagai pemain yang sangat diinginkan pelatih Hoeneß. Dari sudut pandang murni olahraga, situasi untuk Karazor tampaknya jadi jauh lebih rumit dibanding tahun lalu, saat ia "hanya" harus menghadapi Chema yang masih minim pengalaman.

Dan tentu saja, masih ada persoalan ban kapten. Bukan hanya karena performa olahraganya, Karazor, yang setidaknya sudah mengenakan jersey VfB sejak musim 2019/20 dan dengan demikian menjadi salah satu wajah kebangkitan Stuttgart yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, pada masa lalu merupakan faktor penting di Stuttgart. Di atas segalanya, Hoeneß menghargai kualitasnya di lapangan sebagai pemimpin dan figur sentral di dalam tim.

Untuk musim mendatang, peran itu setidaknya juga sedang dipertimbangkan ulang. Hoeneß menjelaskan di sela-sela laga uji coba melawan FC Everton bahwa ia belum benar-benar menetapkan siapa kapten tim. Terutama penyerang sekaligus idola publik Deniz Undav disebut berada di posisi teratas dalam penilaian pelatih VfB itu, sementara keputusan baru akan diambil sesaat sebelum laga kompetitif pertama di DFB-Pokal melawan Hansa Rostock: "Dalam laga uji coba, saya belum memikirkan hal itu. Tapi pada satu titik nanti, tentu kami akan mengambil keputusan."

Karazor disebut telah melakukan tugasnya dengan "sangat baik" sebagai kapten dalam dua tahun terakhir, namun mereka tetap ingin memikirkannya lagi, kata Hoeneß. Sementara itu, Undav sendiri berbicara diplomatis mengenai situasi sahabat dekatnya tersebut: "Bahkan jika saya menjadi kapten, Ata akan tetap menjadi kapten saya."

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Apakah Atakan Karazor masih punya masa depan di VfB Stuttgart?

Jika Karazor benar-benar kehilangan ban kapten di kubu Schwaben, itu akan menjadi indikasi lain bahwa petinggi Stuttgart tak lagi menempatkannya di level paling atas secara olahraga. Belakangan disebutkan bahwa, terlepas dari situasi yang tidak menguntungkan, pemain 29 tahun itu tetap ingin bertahan dan berjuang di VfB, dan sama sekali tidak ingin mencari jalan keluar. Namun, harian Bild kini melaporkan bahwa penjualan dirinya tidak lagi dikesampingkan jika ada tawaran yang sesuai.

Sementara itu, media-media Turki belakangan ini berspekulasi mengenai minat dari Trabzonspor. Itu akan menjadi petualangan pertama bagi pria kelahiran Essen tersebut di luar Jerman. Meski demikian, VfB akan kehilangan seorang pemimpin - dengan atau tanpa ban kapten - yang sangat disukai di dalam tim dan terutama oleh Undav. Tak diragukan lagi, kehilangan itu juga akan berdampak secara olahraga di tengah padatnya jadwal tiga kompetisi. Bagaimanapun, tanda-tandanya pernah juga terlihat buruk - dan pada akhirnya Karazor tetap mampu mempertahankan tempatnya sebagai pemain inti.