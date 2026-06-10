Jaap Stam mempertanyakan keputusan Ronald Koeman dan mengorbankan pemain inti timnas Belanda

Jika terserah pada Jaap Stam, pelatih tim nasional Ronald Koeman harus memilih duet bek tengah yang berbeda, demikian ia sampaikan kepada De Telegraaf. Mantan pemain internasional itu berpendapat bahwa Virgil van Dijk dan Micky van de Ven sangat cocok satu sama lain dan karena itu ia juga mengusulkan bek kiri baru. "Mengenai posisi bek tengah kanan, saya kira pandangan saya mungkin berbeda dengan pelatih tim nasional."

Dalam persiapan menuju Piala Dunia, dua pertandingan terakhir menampilkan Virgil van Dijk dan bek Brighton Jan Paul van Hecke sebagai tulang punggung pertahanan. Menurut Stam, van Hecke adalah alternatif yang bagus, namun menurutnya masih kurang sedikit.

"Jan Paul van Hecke sebagai bek tengah kanan adalah alternatif yang bagus, tapi belum sekelas Van Dijk atau Timber. Menurut saya, dia masih sedikit kurang baik daripada yang lain dalam menguasai ruang. Itu bukan hal yang memalukan," katanya. "Dia harus berkembang menjadi pemain top. Tapi saya sudah senang melihat bagaimana dia menonjol di tim Oranje."

Menurut Stam, Van de Ven lebih baik bermain di samping Van Dijk, terutama karena kecepatannya. "Keduanya sangat nyaman menguasai bola, bisa menggiring ke dalam, dan memiliki umpan terobosan yang bagus. Tapi saya terutama memperhatikan penguasaan bola lawan. Negara lain sering mengintai momen transisi saat melawan Belanda."

"Tidak, saya tidak mengatakan bahwa Virgil mungkin bukan yang tercepat lagi karena cuaca panas dan usianya, karena dia pasti cukup cepat. Tapi jika dia harus masuk ke dalam atau menutup ruang dan lawan melepaskan umpan, maka idealnya dia memiliki Micky di sampingnya. Melawan Aljazair, Van de Ven bahkan berhasil memblokir bola sebagai bek kiri pada babak pertama saat skor 0-0. Kemampuannya dalam melakukan koreksi adalah kelebihan yang luar biasa," tutup Stam.

Akibat pergeseran ini, bek kiri baru juga harus dipilih. Mantan bek Manchester United ini akan memilih Jurriën Timber jika dia fit, tetapi kini memilih Nathan Aké, meskipun minim waktu bermain di Manchester City.

"Saya akan menempatkan dia (Timber) sebagai bek sayap kiri, karena dia bisa memberikan kontribusi besar secara ofensif di sana dan bisa berperan sebagai gelandang tambahan, namun tetap menjaga keseimbangan saat Dumfries kembali ke lapangan. Itulah mengapa saya memilih Nathan Aké. Dia mungkin kurang sering bermain di Manchester City, tetapi memiliki pengalaman di posisi tersebut, bisa bermain bersama tim dengan baik, dan kuat dalam hal posisi."



