Jaap Stam menjadi tamu dalam sebuah episode Voetbalzone dan VERSUZ yang bekerja sama dengan Dienst Justitiële Inrichtingen. Selain menyusun daftar lima bek terbaik sepanjang masa dan bermain beberapa permainan seru, ia berbicara secara terbuka tentang ‘kecanduannya’. Mantan bek Manchester United ini mengungkapkan bahwa hingga baru-baru ini ia bisa minum hingga dua puluh cangkir kopi dalam sehari.

“Saat saya masih menjadi pelatih, situasinya sangat parah. Anda datang ke klub dan hal pertama yang Anda lakukan adalah minum secangkir kopi. Kemudian para pelatih datang dan Anda minum secangkir kopi lagi. Setelah habis? Minum secangkir kopi lagi,” kata Stam.

“Lalu kamu melihat jam berapa para pemain datang. Jika masih ada waktu, kita minum secangkir lagi, dan setelah itu secangkir lagi. Sebelum latihan dimulai, kamu sudah minum sekitar lima hingga enam cangkir kopi,” lanjut mantan pemain timnas Belanda itu.

“Kemudian kita berlatih di luar selama satu setengah jam. Saat kita masuk kembali, kita mendiskusikan latihan sambil minum beberapa cangkir kopi. Di akhir pagi, kamu sudah minum sekitar sepuluh cangkir.”

“Siang hari juga sesekali minum secangkir lagi. Memang sedikit lebih sedikit, tapi sekitar lima cangkir di siang hari. Setelah makan malam satu cangkir lagi, jangan terlalu banyak, kalau tidak saya tidak bisa tidur,” lanjutnya.

“Kamu menceritakannya seolah-olah itu hal yang sangat normal,” tanggap presenter Jelle Kusters menanggapi cerita Stam. “Ya, tapi bagi banyak orang itu juga normal, tapi tidak ada yang berani mengakuinya. Setidaknya aku berani mengakuinya.”

Stam kemudian mengatakan bahwa kini ia minum kopi jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. “Saya tidurnya buruk dan menyalahkan karier sepak bola saya. Kaki gelisah, hal-hal seperti itu. Tapi sekarang saya hanya minum tiga cangkir sehari, tidur saya juga jauh lebih baik,” tutupnya.

Menyusul anekdot dari Stam ini, Leonard, mantan penjaga gawang SC Cambuur yang kini bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah lembaga pemasyarakatan, menceritakan bahwa di DJI juga ada cukup waktu untuk ngopi bareng rekan kerja, dan mengapa hal itu sangat penting.

“Tentu saja, di dalam tembok lembaga pemasyarakatan ini juga ada waktu untuk ngopi bareng rekan kerja. Justru itulah momen-momen untuk mendiskusikan dan merenungkan berbagai kejadian bersama-sama. Jika Anda baru bergabung dengan DJI, Anda akan dibimbing dengan sangat baik dalam hal ini.”

Sama seperti Jaap Stam yang menjaga pertahanan di belakang, petugas keamanan di DJI memastikan keamanan.












