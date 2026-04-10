Sebuah video baru mengungkap kontroversi dalam pertandingan antara Al-Ahli dan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi, dan membebaskan striker Inggris Ivan Toney dari tuduhan berbohong.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang berlangsung Rabu lalu di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Setelah pertandingan berakhir, baik Tony maupun Galino melancarkan serangan keras terhadap wasit pertandingan, dan menegaskan bahwa wasit keempat memberitahu mereka untuk fokus hanya pada turnamen Liga Champions Asia Elite tanpa Liga Roshen, hal yang dikonfirmasi oleh pelatih mereka asal Jerman, Matthias Jaissle.

Namun, laporan media menegaskan bahwa Komite Wasit Utama tidak menemukan bukti dalam rekaman suara wasit—yang didengarkan setelah pertandingan—yang membuktikan kesalahan wasit keempat atau membenarkan ucapan kalimat tersebut, yang membantah klaim kedua pemain dan membuat mereka terancam sanksi.

Jurnalis Saudi, Walid Saeed, mempublikasikan video baru melalui akun resminya di platform "X", di mana ia mengungkap detail percakapan antara wasit keempat dan penerjemah Al-Ahli, yang mendukung versi cerita Tony.

Video tersebut memperlihatkan penerjemah Al-Ahli yang sangat marah, di mana ia berbicara kepada wasit keempat dengan nada marah sambil berkata: "Apakah ucapanmu direkam? Ketika kamu mengatakan kepada kami untuk fokus hanya pada Asia, apakah ucapanmu direkam?"

Yaslah juga terlihat terkejut setelah percakapan tersebut, sambil berkata: "Ini gila."

Baca juga: Video.. Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad menentang penangguhan Tony dan Galino

Baca juga: Video.. Ahli wasit memprediksi hukuman bersejarah bagi wasit pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha

Baca juga: Video.. Ahli wasit membebaskan Ivan Tony dari tuduhan berbohong dalam insiden wasit keempat

Ahli wasit Nawaf Shukrallah telah menegaskan, dalam pernyataannya kepada saluran olahraga Saudi, bahwa ada kemungkinan penyerang Inggris itu dibebaskan dari tuduhan berbohong, terkait dengan sistem kerja headphone yang diandalkan wasit selama pertandingan.

Shukrallah menjelaskan bahwa wasit keempat memiliki headset yang dapat dimatikan dari sisinya kapan pun ia mau, karena ia selalu berkomunikasi dengan tim teknis dan para pemain, yang dapat menyebabkan gangguan bagi wasit lapangan selama pertandingan.

Dengan demikian, kemungkinan wasit keempat telah mematikan headsetnya saat berbicara kepada para pemain Al-Ahli, khususnya penyerang Inggris Ivan Toney, menurut pakar wasit, yang menyebabkan percakapan tersebut tidak terekam dalam rekaman audio.

Perlu dicatat bahwa hasil imbang ini memperumit posisi Al-Ahli dalam perebutan gelar Liga Roshen, di mana mereka kini tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, serta tertinggal 2 poin dari Al-Hilal yang menempati posisi kedua.