Penyerang Inggris milik Al Ahli Saudi, Ivan Toney, akan hadir di hadapan Pengadilan Mahkota Southwark di Inggris pada Kamis mendatang untuk melanjutkan proses hukum terkait tuduhan penyerangan terhadap seorang pria di dalam sebuah kelab malam di ibu kota London. Sidang itu digelar sekitar 33 jam sebelum pertandingan timnya melawan Al Shabab, dalam pekan ke-12 Liga Roshn Saudi.

Menurut jaringan "BBC", Toney yang berusia 30 tahun menghadapi tuduhan penyerangan yang menyebabkan cedera fisik aktual, setelah ia diduga menanduk dan meninju Saber da Silva di dalam sebuah kelab malam di Wardour Street, kawasan Soho, pada 6 Desember lalu.

Sebelumnya, penyerang Inggris itu telah hadir di hadapan Pengadilan Magistrat Westminster, tempat ia menyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Proses hukum memutuskan untuk melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Mahkota, berdasarkan pilihan sang pemain untuk hadir di hadapan hakim dan dewan juri, meskipun kasus itu dimungkinkan untuk disidangkan di Pengadilan Magistrat, sebagaimana diisyaratkan oleh Hakim Bronee Clark.

Pertandingan berikutnya ALS Saudi Pro League 14.00 AHL

Surat kabar Inggris "Times" sebelumnya melaporkan pada awal Oktober ini bahwa jadwal sidang telah ditetapkan pada hari Kamis pukul 12.30 siang, yang menempatkan sidang itu sekitar 33 jam sebelum pertandingan Al Ahli melawan Al Shabab, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion "SHG Arena" di Riyadh.

Toney dibebaskan dengan jaminan tanpa syarat, dengan ketentuan ia harus hadir di hadapan pengadilan pada waktu yang ditetapkan untuk melanjutkan proses terkait kasus tersebut, sementara Al Ahli bersiap menghadapi Al Shabab dalam babak baru kompetisi Liga Saudi.



