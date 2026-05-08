Ivan Perisic merayakan bersama PSV Wanita setelah meraih gelar juara nasional yang bersejarah

PSV Wanita berhasil menjadi juara Belanda untuk pertama kalinya dalam sejarah klub pada hari Jumat. Kemenangan 2-0 atas ADO Den Wanita sudah cukup untuk memastikan gelar juara nasional pada pekan terakhir sebelum akhir musim.

Riola Xhemaili memberikan awal yang sempurna bagi PSV dengan mencetak gol pembuka pada menit ketiga. ADO berjuang keras dan tampaknya akan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di De Herdgang setelah satu jam pertandingan. Namun, gol tersebut dianulir karena offside.

Fenna Kalma memastikan gelar juara nasional pertama sepanjang sejarah PSV dengan mencetak gol menjadi 2-0 dari bola pantul 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Gelar juara tidak lagi terancam di menit-menit akhir, dan setelah peluit akhir berbunyi, perayaan besar pun berlangsung di lapangan dan tribun penonton.

Berkat kemenangan ini, PSV tidak lagi bisa dikejar oleh pesaing terdekatnya, Ajax dan FC Twente. Kedua klub tersebut akan bertarung pada hari pertandingan terakhir untuk memperebutkan tiket terakhir ke babak kualifikasi Liga Champions.

Pertandingan penentuan gelar juara tim wanita PSV pada Jumat lalu dihadiri oleh, antara lain, Ivan Perisic, Mauro Júnior, dan Couhaib Driouech. Perisic memegang piala plastik bertuliskan angka 1, sebagai simbol gelar juara nasional pertama tim wanita tersebut.

Perisic dan rekan-rekannya dinobatkan sebagai juara Belanda bulan lalu. Ini merupakan gelar ke-27 dalam sejarah klub asal Eindhoven tersebut. Juara tersebut masih akan bertanding dua kali lagi musim ini, dimulai pada Minggu melawan Go Ahead Eagles.