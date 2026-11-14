Ivan Jovanovic mengakui kekalahan telak dari Belanda akan menyakitkan bagi Yunani untuk waktu lama

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Pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah timnya kalah telak 7-0 dari Belanda di Amsterdam. Ia mengakui bahwa skor mencolok itu telah menciptakan suasana negatif di dalam skuad, yang masih berusaha mencerna besarnya kekalahan tersebut.

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Pukulan telak di Amsterdam

Jovanovic tidak menyembunyikan rasa frustrasinya, baik dalam wawancara singkat seusai pertandingan maupun konferensi pers setelahnya. Ia tampak sangat terpukul oleh penampilan para pemainnya. Sang pelatih menekankan bahwa dampak psikologis kekalahan itu akan menjadi rintangan terbesar yang harus diatasi. Jovanovic mengakui bahwa para suporter, baik yang hadir di Amsterdam maupun yang menyaksikan dari rumah, sangat kecewa dengan penampilan timnya.

“Ini masih terlalu dini, tetapi kekecewaannya sangat besar. Kami telah mengecewakan banyak orang, baik mereka yang berada di sini maupun yang menyaksikan kami. Sangat penting bagi kami untuk bisa kembali ke kondisi yang memuaskan dalam tiga hari ini, sebelum pertandingan berikutnya. Pertandingan melawan Belanda ini menunjukkan bahwa kami masih harus bekerja keras. Laga ini menyakitkan bagi kami dan akan terus terasa menyakitkan untuk waktu yang lama…,” kata Jovanovic kepada Alpha TV, seperti dikutip oleh Kathimerini.

Pelajaran dari penampilan gemilang Belanda

Mengenang jalannya pertandingan, Jovanovic mengatakan timnya tidak pernah terlihat nyaman setelah tertinggal lebih awal. Ia menilai penampilan itu lebih buruk dibandingkan beberapa laga terakhir, ketika Yunani menunjukkan daya juang lebih besar. Sang pelatih mengakui bahwa begitu Belanda menemukan ritme permainan, timnya menjadi sasaran empuk dan gagal memberikan perlawanan yang diperlukan untuk membendung gol-gol lawan.

“Kami baru saja menjalani pertandingan yang berlangsung sangat buruk bagi kami. Kekalahan seperti ini berdampak sangat negatif bagi seluruh tim. Kami harus berupaya dalam beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan diri menghadapi Serbia. Hasil ini menciptakan suasana yang tidak kami inginkan. Kami tahu lawan adalah tim yang bagus, tetapi kami tidak mempersiapkan diri dengan baik. Skor 3-0 dalam 20 menit pertama menjadi ‘kejutan’ kecil yang tidak bisa kami atasi sepanjang pertandingan,” jelas Jovanovic.

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“Jika kita menganggap pertandingan ini sebagai kelanjutan dari babak kedua di kandang, kami tidak siap untuk pertandingan ini. Setelah beberapa waktu, kami menjadi sasaran empuk bagi Belanda. Ini masa yang sulit bagi kami semua. Dalam pertandingan ini, kami sangat lemah. Kami tidak siap menghadapi apa yang seharusnya kami hadapi. Hal itu terlihat dari jalannya pertandingan. Kami berusaha mencapai level tim-tim ini. Dalam pertandingan-pertandingan lainnya, kami telah membuktikan bahwa kami mampu bersaing.”

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Dampak dari skor tersebut

Sang pelatih sepenuhnya menyadari bahwa hasil sebesar ini akan berdampak panjang terhadap reputasi dan posisi tim nasional. Selain kehilangan poin, cara timnya kalah telah merusak momentum yang sebelumnya mereka bangun. Jovanovic berbicara terus terang tentang situasi tersebut. Ia mengakui sulit untuk menatap ke depan ketika rasa sakit akibat hasil itu masih begitu terasa.

“Situasi ini bukan yang paling menyenangkan. Kami mengalami kekalahan yang sangat besar dalam segala hal, baik dari segi poin maupun penampilan. Dalam kondisi seperti ini, tentu bukan hal yang paling menyenangkan untuk langsung memikirkan hari berikutnya. Kami pasti akan merasakan dampak kekalahan ini, baik dari besarnya skor maupun penampilan kami di lapangan,” ujar sang pelatih.

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Fokus menghadapi Serbia

Meski suasana muram menyelimuti tim, jadwal pertandingan internasional tidak memberi mereka waktu untuk beristirahat. Yunani kini harus bertandang menghadapi Serbia dalam laga yang menurut Jovanovic sangat penting untuk memperbaiki citra tim. Ia tetap berharap skuadnya dapat menemukan cara untuk bersaing dengan lebih baik dan memulihkan sebagian harga diri setelah hasil buruk di Amsterdam.

“Tiga hari lagi kami menjalani pertandingan penting. Dua atau tiga hari ini tentu tidak akan mudah akibat penampilan dan hasil hari ini. Namun, kami akan berusaha memperbaiki penampilan agar bisa meraih sesuatu yang lebih baik dalam pertandingan melawan Serbia…,” pungkasnya.