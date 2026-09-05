Dalam laga puncak pekan ke-2, Bayern Munchen untuk pertama kalinya sejak Februari 2025 gagal mencetak gol dalam sebuah pertandingan Bundesliga. Hal itu membuat pelatih asal Belgia tersebut menaruh respek.

"Selamat kepada Schalke, para pemain mereka telah berjuang. Kami punya momen-momen kami, kami punya peluang besar, dua, tiga kali satu lawan satu dengan kiper. Dan ketika Anda bermain melawan tim yang kompak dan agresif, yang melakukannya dengan baik, maka Anda harus mencetak gol pada momen-momen itu. Jika melihat peluang yang ada, kami bisa memenangkan pertandingan ini," puji Kompany dalam wawancara dengan Sky. Pada saat yang sama, pelatih Bayern itu mengakui bahwa Schalke pantas meraih hasil imbang berkat penampilan penuh komitmen: "Itu juga sepakbola, ketika tim lawan memang pantas mendapatkannya. Kalau begitu ya memang begitu. Kami harus memastikan lain kali bisa mencetak gol."

"Selalu ada tekanan pada kami": Kompany puji permainan bertahan Schalke

Namun, Kompany tidak ingin menjadikan peluang-peluang yang terbuang sebagai satu-satunya tolok ukur jalannya pertandingan. Sebaliknya, ia kembali menyoroti performa Die Königsblauen dan menjelaskan: "Setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Sayangnya, cerita kali ini bagi kami adalah kami tidak mencetak gol. Namun, itu tidak mengurangi apa yang telah dilakukan Schalke. Meskipun kami berada dalam situasi satu lawan satu dengan kiper, selalu ada tekanan pada kami. Para pemain mereka selalu berusaha untuk kembali dan menutup ruang."

Jonathan Tah dari Bayern juga menyoroti performa lini belakang Schalke. "Kami punya tiga, empat peluang yang sangat jelas, tetapi tidak bisa kami manfaatkan, dan pada akhirnya lawan bertahan dengan sebelas pemain. Bek-bek tengah mereka kadang berada di area kotak penalti."

Bayern kesulitan menghadapi tim promosi yang tampil ngotot tersebut. Luis Diaz menyia-nyiakan dua peluang terbaik dalam pertandingan, sementara di sisi lain kiper Loris Karius tampil luar biasa dan karena itu terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan.

Bagi Schalke, ini adalah poin pertama mereka di musim baru. Bayern Munchen kini mengoleksi empat poin setelah kemenangan pembuka 5-1 atas VfB Stuttgart. Pada Selasa, sang juara rekor akan melanjutkan kiprahnya di Liga Champions melawan FK Bodö/Glimt.