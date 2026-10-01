Edu Aguirre, yang dikenal sebagai orang dalam CR7, mengurai kronologi eskalasi antara bintang striker berusia 41 tahun itu dan pelatih Portugal, Jesus. Ia menimpakan porsi utama kesalahan atas besarnya konflik itu kepada sang pelatih.

Dalam sebuah pertemuan pada Selasa malam, yang juga dihadiri Ronaldo dan presiden federasi Portugal, Jesus disebut telah meminta maaf kepada penyerangnya "atas sikap tidak hormat yang ia tunjukkan kepadanya dengan membiarkannya melakukan pemanasan selama 30 menit alih-alih memainkannya (saat menang 2-1 di Norwegia pada Minggu, cat. red.)", lapor Aguirre di El Chiringuito.

Menurut jurnalis tersebut, Jesus tidak hanya meminta maaf secara pribadi kepada Ronaldo, "tetapi juga menjanjikan kepadanya permintaan maaf secara terbuka, bahwa ia akan mengakui kesalahannya di depan publik. Itulah janji Jorge Jesus kepada Cristiano," kata Aguirre. Namun, keesokan harinya, dalam konferensi pers pada Rabu, Jesus justru membatalkan permintaan maaf publik yang telah diumumkan itu dan malah menegaskan bahwa ia di masa mendatang juga "tidak akan memasukkannya", jika ia tidak membutuhkannya.

Mengapa Cristiano Ronaldo merasa dikhianati oleh pelatih Portugal?

"Karena itulah Cristiano marah besar, karena ia merasa dikhianati. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan soal itu, sesederhana itu," tegas Aguirre. Mengenai sakit hati yang dirasakan Ronaldo, ia lalu menjelaskan lebih rinci: "Pelatihmu datang kepadamu secara empat mata: 'Dengar, begitulah yang terjadi, kamu paham saya, oke, saya tidak menangani situasi ini dengan baik, kita semua berada di perahu yang sama, saya minta maaf. Jika ada konferensi pers, saya akan menjelaskan semuanya, meminta maaf, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan jelas.' Lalu 12 jam kemudian kamu pergi ke konferensi pers dan tetap meninggalkan Cristiano... Lebih buruk lagi, kamu bersikap keras, mengklaim bahwa kamulah yang berkuasa dan Cristiano hanyalah satu pemain di antara banyak pemain lainnya. Pulanglah dan lanjutkan. Karena itu saya bilang: pengkhianatan."

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Dalam laga pertama Portugal pada periode pertandingan internasional kali ini, kemenangan 1-0 atas Wales, Ronaldo masih memimpin tim nasionalnya ke lapangan sebagai kapten. Tiga hari kemudian, pelatih timnas baru Jesus, yang sudah melatih CR7 di Al-Nassr musim lalu, memutuskan untuk membiarkan sang mesin gol hanya duduk di bangku cadangan selama 90 menit. "Kalau seseorang melakukan pemanasan selama 20 atau 30 menit lalu tidak dimainkan - tidak ada yang senang dengan itu," ujar Jesus sambil menunjukkan pemahaman atas kemarahan Ronaldo, tetapi ia juga menegaskan: "Itu bukan alasan untuk menjadikannya masalah besar."

Kapan Cristiano Ronaldo meninggalkan tim nasional lebih awal?

Mesin gol Al-Nassr itu memang awalnya ikut terbang ke Kopenhagen, tempat Portugal pada Kamis malam kini akan menghadapi Denmark tanpa dirinya. Namun, pada Rabu malam terjadi kehebohan, saat Ronaldo mengumumkan lewat Instagram bahwa ia meninggalkan tim nasional lebih awal. Sebuah jet pribadi disebut menjemputnya dari Kopenhagen.

"Setelah konferensi pers pelatih dan percakapan dengan presiden federasi Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp tim," tulis CR7, sambil menyatakan bahwa ia akan berbicara lebih rinci mengenai latar belakang keputusannya pada "waktu yang tepat". Apakah kepergian tergesa-gesa Ronaldo, yang sejauh ini telah mencatatkan 234 penampilan internasional (146 gol), berarti akhir dari kariernya bersama timnas Portugal, masih belum jelas.