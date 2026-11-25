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Pelatih AC Milan Ruben Amorim menantang skuadnya untuk tampil konsisten di kompetisi domestik dan Eropa. Menurutnya, itulah satu-satunya jalan untuk menjadi tim papan atas. Rossoneri akan menghadapi lawatan berat ke Athena untuk melawan Olympiacos pada Kamis, dengan performa mereka di Eropa belakangan ini masih jauh dari standar yang diharapkan di San Siro.

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Amorim tetapkan standar bagi perkembangan Rossoneri

Amorim tidak ingin AC Milan berpuas diri setelah menghajar Frosinone 5-1 di Serie A . Pelatih asal Portugal itu sangat menyadari bahwa meski hasil di kompetisi domestik telah membaik, posisi Milan di Liga Europa masih mengkhawatirkan. Milan berada di peringkat ke-28 klasemen dengan hanya tiga poin.

Menjelang lawatan ke Athena, Amorim berbicara terus terang mengenai aspek yang harus segera dibenahi. « Memang benar kami harus tampil lebih baik di sepertiga akhir lapangan ,» kata Amorim dalam konferensi pers sebelum pertandingan. «Yang bisa kami lakukan hanyalah memperbaiki prinsip permainan kami. Kami harus membenahi hal-hal kecil ini, dan itulah satu-satunya cara saya bisa membantu para pemain. Laga melawan Olympiacos akan berbeda dari laga melawan Frosinone, sebagaimana laga itu akan berbeda dari laga melawan Cagliari. Kami harus tampil lebih baik, termasuk saat bertahan. Kami hampir selalu kebobolan, jadi itu aspek lain yang harus kami benahi.»

Perjalanan Milan di Eropa musim ini menjadi sumber frustrasi, ditandai oleh penyelesaian akhir yang kurang tajam dan kesalahan dalam bertahan. Selain satu kemenangan 4-0 atas RB Salzburg, tim asal Italia itu kalah dari Bournemouth, Benfica, dan Ferencvaros tanpa mampu mencetak gol.

Menghadapi krisis cedera besar

Tugas Milan semakin berat karena daftar cedera yang terus bertambah telah mengurangi pilihan Amorim di berbagai posisi. Rossoneri akan tampil tanpa sejumlah pemain utama. Luka Modric, Strahinja Pavlovic, Francesco Camarda, dan Davide Bartesaghi menjadi nama-nama terbaru yang mengalami cedera. Mereka menyusul Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers, dan Pietro Terracciano, sehingga pilihan pemain Milan sangat terbatas pada fase penting musim ini.

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Meski banyak pemain absen, Amorim menolak menjadikan kurangnya kedalaman skuad sebagai alasan untuk gagal. «Untuk menjadi tim bagus, Anda harus tampil baik di liga maupun di Eropa,» tegasnya. «Itulah satu-satunya cara menjadi tim bagus. Kami harus melakukannya, terutama di Milan. Saya selalu bersiap menghadapi kemungkinan keadaan memburuk, karena situasinya bisa berubah dengan mudah. Itulah yang saya coba sampaikan kepada para pemain, karena keadaan tidak akan selalu seperti ini. Kami masih di awal sebuah proses, dan saya pikir kami membutuhkan semua pemain. Kami kehilangan Pavlovic, Modric, Saelemaekers, Chukwueze, dan semua pemain harus siap, karena tidak ada alasan di klub besar. Kami harus siap menghadapi ini. Saya tidak percaya kami kalah dalam semua pertandingan di Eropa itu karena melakukan rotasi.»

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Tantangan di Stadion Georgios Karaiskakis

Olympiacos akan menjadi ujian berat bagi Milan yang harus mengandalkan pemain-pemain yang tersedia. Tim asal Yunani itu berada di peringkat keenam klasemen Liga Europa dengan 10 poin dari empat pertandingan pertama. Mereka mengalahkan Jagiellonia, Olympique Marseille, dan Sparta Prague, sedangkan laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol di kandang Stade Rennais.

Amorim memuji lawan, sekaligus menekankan bahwa para pemainnya harus meningkatkan penampilan saat sejumlah pemain inti absen. «Mereka tim yang kuat. Mereka agresif, terutama di kandang. Saya sudah dua kali bermain di sini, dan itu sulit bagi saya. Saya mengenal pelatih mereka dan tahu apa yang ingin ia lakukan. Mereka bermain rapat, memainkan sepakbola positif dengan formasi 4-3-3, banyak melakukan perubahan dan rotasi. Mereka punya Jota dan banyak pemain Portugal. Mereka tim yang kuat, dan dengan dukungan suporter mereka, ini akan menjadi laga yang sulit. Chiquinho punya bakat luar biasa, tetapi sangat impulsif. Saya berharap dia bermain bagus besok, dan saya juga berharap kariernya tetap cemerlang ke depan.»

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Menjaga impian meraih Scudetto

Meski kini berfokus pada kompetisi Eropa, Amorim belum mengesampingkan ambisi Milan di liga domestik. Milan saat ini berada di peringkat keempat klasemen Serie A dengan 27 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Lazio. Kendati menghadapi tantangan pada musim pertamanya dan krisis cedera saat ini, ia tetap yakin Rossoneri bisa bersaing memperebutkan Scudetto. Ketika ditanya tentang persaingan gelar, ia menegaskan: «Saya belum berubah pikiran. Tahun ini sulit, tetapi jika kami punya kesempatan untuk bersaing, kami akan melakukannya.»

Beberapa pelatih belakangan ini ditanya tentang peluncuran Grand Theft Auto VI dan banyaknya waktu yang dihabiskan para pemain untuk memainkan gim yang sangat dinantikan itu. Amorim pun menjelaskan pilihannya. «Saya lebih suka para pemain saya memainkannya setiap hari daripada terus melihat media sosial,» ujarnya. «Media sosial dan semua hal semacam itu sangat sulit bagi para pemain, yang bagaimanapun juga menghadapi lebih banyak kritik daripada saya. Setelah laga melawan Frosinone, saya tidak membaca apa pun, karena begitulah saya ingin menjalani hidup.»