Itulah Lionel Messi: 25 Gol Dalam 12 Musim Beruntun Di Barcelona

Bukan Lionel Messi namanya jika tidak bergelimang rekor. Jangan ditanya sudah berapa banyak catatan spesial dibuat Si Kutu dari Rosario ini untuk urusan jebol-menjebol gawang.

Messi mempersembahkan kemenangan tebal, 5-2, bagi Barcelona saat menghadapi Getafe, di mana sang megabintang mengepak sepasang gol dan sebiji assist.

Raihan tiga poin ini sekaligus membuat Barca kembali ke trek kemenangan setelah di pertandingan sebelumnya -- El Clasico kontra Real Madrid -- menelan hasil negatif.

Selepas peluit panjang di Camp Nou tadi malam, Messi kembali membuat rekor berkat brace gemilangnya itu.

Opta mencatat, kini La Pulga resmi mengukir paling sedikit 25 gol dalam 12 musim berturut-turut. Capaian ini memang tidak mengejutkan. Kita semua tahu siapa Messi.

+25 - Lionel Messi 🇦🇷 & Cristiano Ronaldo 🇵🇹 are the only Top 5 European Leagues players to have both scored at least 25 goals in a single campaign in 12 different seasons this century (the Argentinian in consecutive seasons). Giants@FCBarcelona #FCB pic.twitter.com/8S0yvZcZ9u