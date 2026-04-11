Itu yang membuatnya pensiun... Kisah skandal lama yang menghantui wasit pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha

Laporan media mengungkap kisah skandal lama yang melibatkan wasit kontroversial dalam pertandingan Al-Ahli melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu lalu di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai dengan sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang mendorong Al-Ahli untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik wasit, serta menuntut agar rekaman percakapan antara wasit dan wasit video (VAR) selama insiden tersebut diungkap.

Namun, krisis terbesar menimpa wasit keempat Abdulrahman Al-Sultan, setelah pernyataan pemain Inggris Ivan Tony, penyerang Al-Ahli Jeddah, yang menegaskan bahwa wasit tersebut memberi tahu para pemain untuk fokus pada Liga Champions Asia Elite, bukan Liga Roshen.

Surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi mengungkap sebuah insiden lama, yang terjadi 8 tahun lalu, yang melibatkan Abdulrahman Al-Sultan sendiri, namun saat itu ia bertindak sebagai wasit lapangan dan menyebabkan kesalahan fatal dalam pengulangan salah satu pertandingan.

Insiden tersebut terjadi pada tahun 2018, ketika Federasi Sepak Bola Saudi mengumumkan pengulangan pertandingan Al-Mazahmiyah dan Najran, dalam babak kualifikasi Liga Divisi Satu Saudi, serta menangguhkan wasit Abdulrahman Al-Sultan.

Hal itu terjadi setelah Al-Sultan melakukan kesalahan fatal saat menjalankan adu penalti, di mana ia menerapkan metode "ABBA", yang mengharuskan setiap tim menendang dua kali alih-alih satu kali, setelah tendangan pertama, sebuah metode yang telah dibatalkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sebelum pertandingan tersebut.

Akibat insiden tersebut, wasit Abdulrahman Al-Sultan mengumumkan pengunduran dirinya secara permanen dari dunia wasit pada saat itu, namun kemudian ia menarik kembali keputusannya.

Setelah insiden tersebut, Al-Sultan melakukan banyak kesalahan lainnya, dan ia telah beberapa kali dijatuhi sanksi internal oleh Komite Wasit Federasi Sepak Bola Saudi, menurut surat kabar yang sama.

Kesalahan terakhirnya terjadi pada musim lalu di Liga Roshen, ketika ia diskors secara internal oleh Federasi Sepak Bola Saudi, karena melakukan beberapa kesalahan dalam pertandingan antara Al-Ittihad dan Al-Raed.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahli meminta Federasi Sepak Bola Saudi untuk menyelidiki seluruh tim wasit, sebelum federasi mengumumkan bahwa berbagai komitenya sedang menjalankan tugasnya dalam hal ini saat ini.