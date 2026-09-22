Dalam acara Sky 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk', Sammer mula-mula memuji pria 39 tahun itu: "Kalau saya berada dalam posisi yang bertanggung jawab dan harus menghadapi kenyataan bahwa saya membutuhkan pelatih, saya akan mendalaminya secara intensif." Namun kemudian ia juga langsung memberi batasan: "Tapi tidak dengan siapa pun yang ada di sekelilingnya. Hanya dengan dia."

Nagelsmann adalah "seorang ahli kelas satu. Dia melakukannya dengan sangat baik di Hoffenheim. Dia melakukannya dengan sangat baik di Leipzig. Tetapi terkadang dia kurang dalam langkah terakhir - juga di Munchen."

Menjawab secara spesifik pertanyaan lanjutan Riccardo Basile apakah "orang-orang di sekeliling" ini merujuk pada agensi penasihat Nagelsmann, Sammer menjawab: "Ya, tentu saja. Kamu tadi bertanya kepada saya apakah dia punya masa depan di Jerman. Kualitas itu jelas dia miliki." Namun, menurut juara Eropa 1996 itu, Nagelsmann harus belajar bahwa "banyak hal harus memantul darinya". Nagelsmann tidak perlu "menjadikan banyak hal sebagai topik", melainkan "berkonsentrasi pada hal yang esensial. Dan saya akan menganggapnya sebagai sebuah aib bagi negara kita jika kita kehilangan pelatih berbakat seperti itu ke mana pun."

Nagelsmann diwakili oleh agensi Sports 360 milik agen ternama Volker Struth, yang antara lain juga memasukkan pemain tim nasional Angelo Stiller (VfB Stuttgart) dan Tom Bischof (FC Bayern) dalam daftar kliennya. Ia memulai karier kepelatihannya di sepakbola profesional pada 2016 bersama 1899 Hoffenheim dan dari sana pindah pada 2019 ke RB Leipzig. Dua tahun kemudian ia melanjutkan ke FC Bayern, tempat ia secara mengejutkan dipecat pada awal 2023 dan digantikan oleh Thomas Tuchel.

Setelah kepergian Hansi Flick dari DFB, Nagelsmann menjadi pelatih tim nasional pada tahun yang sama. Di sekitar Euro kandang 2024 yang solid, ia sempat memiliki tingkat simpati yang tinggi di Jerman, tetapi setelah itu nilainya merosot tajam dan mencapai titik terendahnya setelah Piala Dunia yang berantakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nagelsmann meninggalkan DFB di bawah tekanan halus dari petinggi federasi dan saat ini tanpa pekerjaan.

Apa saran konkret Matthias Sammer kepada Julian Nagelsmann?

"Saya akan menyarankannya untuk menemui seorang bijak sepakbola, berbicara dengannya," kata mantan direktur olahraga DFB Sammer soal kemungkinan langkah berikutnya bagi Nagelsmann. Mantan pemain tim nasional Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, dan Dietmar Hamann terlintas di pikirannya: "Sekarang orang bisa kembali mengatakan, itu berbahaya, karena mereka juga tampil di depan publik. Tetapi di luar sana juga ada pelatih-pelatih yang lebih tua, seorang Friedhelm Funkel, misalnya saja. Dengan orang-orang tua yang bijak, mohon maaf semuanya, yang sama sekali tidak lagi merasa harus menampilkan diri, melainkan ingin mewariskan sesuatu lewat pengetahuan pengalaman mereka, itulah yang akan saya sarankan kepadanya."

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Bagi Sammer, jelas bahwa masukan seperti itu akan lebih berharga daripada masukan dari agensi penasihat Nagelsmann: "Saya sudah lama mengamatinya. Dia seharusnya berbicara dengan seseorang yang tidak lagi punya kepentingan pribadi dalam percakapan seperti itu, melainkan yang bisa menyampaikan hal-hal itu kepadanya. Ini bukan soal apa saja yang salah atau benar. Sering kali ini soal dampaknya. Sehingga sebuah proses bisa dimulai, agar kualitas kelas satu itu bisa tumbuh di sana, itulah yang saya harapkan untuknya."