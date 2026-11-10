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Pada musim semi 2023, Julian Nagelsmann secara mengejutkan harus angkat kaki dari Bayern Munich. Cara klub memperlakukan mantan pelatih timnas Jerman itu masih membuat seorang kolega lamanya kesal hingga kini.

Dalam wawancara dengan kicker, Dr. Maximilian Pelka, psikolog tim Bayern Munich pada 2021 hingga 2023, mengkritik cara para petinggi klub menangani situasi saat itu.

Bayern membebastugaskan Nagelsmann pada Maret 2023, ketika ia sedang berlibur untuk bermain ski. Tokoh berpengaruh di klub, Uli Hoeneß, kemudian menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa liburan singkat yang diambil secara mendadak itu juga menjadi salah satu faktor penentu keputusan tersebut, meski berlangsung saat jeda internasional dan telah mendapat persetujuan klub.

"Mungkin perlu dijelaskan lagi bagaimana situasi klub saat itu. Tim berada di perempat-final DFB-Pokal dan baru saja menyingkirkan PSG yang diperkuat Messi, Neymar, dan Mbappe dari Liga Champions. Namun, di liga, Bayern berada di posisi kedua di belakang Dortmund. Di situlah tekanan ekspektasi berperan. Semua orang selalu menginginkan lebih, lebih, dan lebih," ujar Pelka.

Getty Images

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Mengapa Julian Nagelsmann dipecat Bayern Munich?

Menurut Pelka, pada Senin setelah kekalahan 1-2 dari Bayer 04 Leverkusen di Bundesliga, Nagelsmann pergi ke kantornya di Säbener Straße seperti biasa dan menyelesaikan pekerjaan yang perlu diselesaikan. Ketika sebagian besar pemain kemudian pergi untuk menjalani jeda internasional, Nagelsmann juga mengambil cuti.

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"Dia orang dewasa. Saya tidak perlu menyarankan apa pun kepadanya. Namun, jeda internasional seperti ini memberi pelatih kesempatan untuk sejenak keluar dari rutinitas yang tak ada habisnya. Jadi, tidak benar jika ia dituduh tidak menangani krisis dengan semestinya," kata Pelka.

Situasi tim saat itu tentu tidak mudah, tetapi menurut Pelka, Nagelsmann sama sekali tidak melakukan sesuatu yang tercela. "Menjauh selama tiga atau empat hari dari kegilaan itu untuk menjernihkan pikiran, sementara semua pemain tim nasional memang sedang pergi, justru merupakan langkah yang tepat," jelasnya.

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Menurut penilaian Pelka, pelatih Bayern itu ingin mempersiapkan diri menghadapi pekan-pekan berikutnya. "Tentu semua orang ingin melihat pekerjaan terus berjalan pada masa sulit. Namun, apakah itu pada akhirnya masuk akal? Atau lebih masuk akal mengumpulkan energi agar bisa kembali sepenuhnya siap dalam beberapa pekan dan bulan berikutnya? Sepengetahuan saya, perjalanan itu juga sudah disepakati."

Setelah dipecat di Munich, Nagelsmann menjadi pelatih timnas Jerman pada September 2023. Ia bertahan di sana hampir tiga tahun sebelum hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026 mengakhiri masa jabatannya lebih awal dan posisinya digantikan Jürgen Klopp. Sejak itu, ia belum melatih klub mana pun.