Dia mengaku sepenuhnya paham bahwa penempatan di pusat lini tengah tim nasional Jerman adalah "topik besar", tetapi dalam konferensi pers pada Rabu malam ia mengingatkan agar publik jauh lebih bersabar.

"Saya sudah 25 tahun menjadi pelatih di sepakbola dan setelah lima hari, dalam seluruh hidup saya, belum pernah ada double pivot yang langsung berfungsi. Itu tidak mungkin," tegas Klopp sehari sebelum pertandingan ketiganya sebagai pelatih timnas Jerman pada Kamis di Munchen melawan Serbia. Dengan Kimmich dan Nmecha sendiri, kesulitan awal yang logis itu "sama sekali tidak ada hubungannya", lanjut Klopp. "Nol. Nada. Mereka juga tidak bermain dalam konfigurasi ini di Piala Dunia. Jo bermain di bek kanan dan Felix di posisi nomor delapan. Dia juga seorang nomor delapan, tetapi dalam momen tertentu dia adalah nomor enam."

Kesabaran dalam sebuah proses yang ingin ia dorong di tim DFB juga berarti "bahwa kita tidak langsung menilai para pemain. (…) Pelatihnya baru dan diberi waktu, tetapi para pemain sudah tidak punya waktu lagi. Gila sekali, bukan? Olahraga ini hanya berfungsi lewat tim - dan itulah yang harus kami kembangkan." Klopp menegaskan: "Anak-anak ini ingin memainkan sepakbola yang sangat bagus dan sukses - dan kami akan sampai ke sana. Masalahnya adalah perkembangan kami terjadi di bawah kaca pembesar publik dan dinilai setiap hari."

Bagaimana lini tengah tim DFB dalam dua pertandingan pertama di bawah Jürgen Klopp?

Baik pada debut laga internasionalnya di Belanda (1-1) maupun pada kekalahan kandang 0-1 yang mengecewakan dari Yunani pada Minggu, Klopp menempatkan Kimmich di pusat lini tengah sebagai gelandang bertahan yang dalam dan Nmecha sebagai salah satu dari dua pemain di sekeliling sang kapten. Posisi setengah lainnya di depan Kimmich ditempati Nadiem Amiri saat melawan Belanda, sedangkan melawan Yunani kemudian secara mengejutkan diisi debutan timnas Bambase Conte.

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Mengenai masalah-masalah awal, antara lain di posisi nomor enam dan nomor delapan, Klopp lalu membuat perbandingan ilustratif: "Jika Anda menyusun sebuah balet - bukan berarti kami adalah itu - lalu setelah empat hari mereka harus tampil, maka mereka akan saling bertabrakan. Kami tidak melakukan itu, sekadar untuk memperjelas," kata pria 59 tahun itu.

Karena baik Kimmich maupun Nmecha tidak masuk dalam skuad kedua Klopp untuk pertandingan melawan Serbia dan pada Minggu di Yunani serta sudah meninggalkan tim, sang pelatih timnas mau tak mau harus merombak pusat lini tengahnya. Melawan Serbia, Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt, dan Florian Wirtz bisa menjadi starter.