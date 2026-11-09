Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Itu tidak akan terjadi”: Michael Carrick menolak mundur dari jabatannya di Manchester United meski timnya masuk zona degradasi setelah bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa

Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski hasil imbang 4-4 yang kacau saat menjamu Aston Villa pada Minggu membuat timnya berada di zona degradasi Liga Primer Inggris. Gol-gol Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu pada masa tambahan waktu menyelamatkan satu poin yang tampaknya sulit diraih di Old Trafford, tetapi Manchester United memasuki jeda internasional dengan menempati posisi ke-18.

Iklan

Gol pada masa tambahan waktu selamatkan satu poin di kandang

Carrick menghadapi tekanan yang kian besar setelah timnya melewati delapan pertandingan Premier League tanpa kemenangan, sehingga satu-satunya kemenangan mereka di liga adalah atas tim promosi Ipswich Town pada Agustus. Setelah tertinggal 2-0 dalam 17 menit pertama melawan Roma pada pertengahan pekan, United kebobolan lewat Alysson dan Nicolas Jackson dalam empat menit pertama, sebelum penalti Bruno Fernandes dan gol mantan gelandang Villa, Youri Tielemans, menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Penalti John McGinn dan gol perdana Leon Goretzka untuk Villa mengubah skor menjadi 4-2 ketika sebagian suporter pulang lebih awal seusai aksi protes terhadap kepemilikan klub. Namun, Zirkzee dan Dorgu menyelamatkan satu poin.

Pelatih tegaskan tidak akan mundur

Ketika ditanya pada akhir wawancaranya dengan Sky Sports apakah ia akan mempertimbangkan untuk mundur jika merasa itu langkah yang tepat, Carrick menjawab: “Itu tidak akan terjadi.”

Saat didesak menjawab apakah pembicaraan mengenai masa depannya akan berlangsung, ia membalas: “Memangnya akan ada?”

Ketika pewawancara mengatakan bahwa ia memperkirakan pembicaraan semacam itu akan terjadi, pelatih United tersebut menanggapi: “Anda memperkirakannya?”

Iklan
Iklan

Ditanya apa pendapatnya tentang situasi itu, Carrick berkata: “Anda justru sedang menyampaikan pendapat Anda kepada saya.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
AVL

AVL

Premier League

21 Nov 2026

SUN

SUN

LIV

LIV

Premier League

22 Nov 2026

MUN

MUN

Saat kembali didesak menyampaikan pandangannya sendiri, ia menambahkan: “Kami belum memenangi cukup banyak pertandingan, tetapi saya berharap bisa terus melangkah maju dan mengerjakan hal-hal yang selama ini kami kerjakan. Kami menunjukkan banyak hal positif dalam pertandingan hari ini. Kami harus membenahi beberapa hal dan mulai memenangi pertandingan.”

Pelatih yakin skuadnya bisa bangkit

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Carrick ditanya apakah skuadnya bisa membalikkan keadaan musim ini meski gagal mencatatkan nirbobol dalam 10 pertandingan liga pertama mereka untuk kali pertama sejak 1986-87. Ia menjawab: “Seratus persen. Saya pikir kemampuan kami lebih dari cukup. 

Iklan

“Gol mengubah jalannya pertandingan dan kami harus mengatasinya. Itu sesuatu yang harus kami perbaiki secara drastis. Namun, kemampuan kami lebih dari cukup. Saat ini, pada momen-momen tertentu, kami hanya membuat segalanya terlalu sulit bagi diri sendiri. Saya cukup jelas mengenai arah yang perlu dituju klub ini. Kami hanya harus memenangi pertandingan.”

Mengenai kelengahan di lini pertahanan, ia menambahkan: “Sepakbola ditentukan oleh momen-momen, dan pada akhirnya oleh apa yang terjadi di kedua kotak penalti. Jika mengesampingkan momen-momen itu dan gol-gol yang kami biarkan tercipta, yang sebenarnya sepenuhnya bisa dihindari, saya justru merasa kami bermain cukup baik. Kami tim yang lebih baik hampir sepanjang pertandingan dan saya kecewa kami tidak menang.”

Iklan

Laga kontra Liverpool menanti setelah sederet catatan buruk

Berada di posisi ke-18 dengan satu kemenangan dari 10 pertandingan merupakan peringkat terendah United pada tahap ini di kompetisi kasta tertinggi sejak mereka menempati posisi ke-20 pada 1986-87. Rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan mereka juga menyamai catatan dari 1 April hingga 16 Mei 2025. Tim asuhan Carrick kini dipastikan akan menghabiskan sedikitnya 15 hari berturut-turut di zona degradasi, periode terlama mereka di sana pada kompetisi kasta tertinggi sejak 28 hari sepanjang September dan Oktober 1986. Setelah jeda internasional selama dua pekan, juara Inggris 20 kali itu akan kembali berlaga melawan rivalnya, Liverpool.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

Lihat Profil Penulis