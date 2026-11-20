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Vincent Kompany resmi kembali mendampingi Bayern Munich di tepi lapangan jelang laga Bundesliga melawan 1. FC Koln pada Jumat. Setelah absen empat pekan untuk memulihkan diri dari masalah kesehatan, pelatih asal Belgia itu berbicara tentang pemeriksaan medisnya, dukungan para pelatih rival, dan pengalamannya menyaksikan tim dari rumah.

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Kompany kembali ke bangku pelatih di Allianz Arena

Pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany kembali mendampingi tim di tepi lapangan jelang laga Bundesliga melawan 1. FC Koln di Allianz Arena pada Jumat. Setelah absen empat pekan akibat masalah kesehatan yang disebabkan oleh iritasi meningen, pelatih berusia 40 tahun itu menyambut kembali para pemainnya yang membela tim nasional di Sabener Strasse pada Kamis setelah mendapat izin medis sepenuhnya.

"Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang saya terima dari klub dan para dokter. Sekarang saya merasa sangat sehat lagi dan senang bisa kembali bersama tim," kata Kompany. "Hasil semua tes positif. Saya harus katakan, kondisi kesehatan saya sangat baik; kami telah menjalani banyak pemeriksaan dan semuanya menunjukkan hasil yang baik."

Akui abaikan tanda-tanda peringatan

Kompany mengakui masa istirahat yang terpaksa dijalaninya menjadi pengingat setelah ia awalnya tidak mendengarkan kondisi tubuhnya seusai laga Liga Champions sebelumnya melawan Arsenal. Meski sempat terkejut, ia berterima kasih kepada para pelatih rival dan keluarganya yang mendukungnya selama pemulihan.

"Saya tidak ingin meremehkannya; itu tentu mengejutkan. Namun, itu terjadi karena saya terus beraktivitas ketika seharusnya saya beristirahat," jelas Kompany. "Selain keluarga saya, saya juga ingin berterima kasih kepada komunitas pelatih. Kami selalu bersaing satu sama lain, tetapi hampir setiap pelatih menghubungi saya, sekalipun kami pernah saling berhadapan dan mungkin bahkan pernah berbeda pendapat."

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Puji staf pelatihnya dari jauh

Selama absen, Kompany sepenuhnya menyerahkan keputusan pada hari pertandingan kepada para asistennya, Rene Maric, Aaron Danks, Floribert Ngalula, dan Daniel Fradley, dengan kepercayaan bahwa mereka akan menjaga standar tim. Saat menyaksikan dari rumah, ia menyebut penampilan tanpa rasa takut Bayern di Liga Champions melawan Atletico Madrid sebagai kenangan yang paling berkesan.

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"Saya tidak mengambil keputusan apa pun," ujarnya. "Ketika pelatih kepala absen, tugas harus diserahkan sedemikian rupa agar semuanya tetap berjalan seperti biasa. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Saya sangat menikmati pertandingan melawan Atletico. Itu adalah salah satu momen terbaik dalam karier kepelatihan saya, meskipun saya tidak berada di sana."

Termotivasi menghadapi jadwal padat menjelang Natal

Kembali bugar dan membawa ide-ide taktik baru yang didapat selama beristirahat, Kompany ingin memimpin satu-satunya tim yang masih belum terkalahkan di lima liga top Eropa menghadapi jadwal berat delapan pertandingan dalam 29 hari.

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"Ada satu orang di FC Bayern yang sangat termotivasi untuk pertandingan melawan Koln ini. Saya sudah menantikannya selama empat pekan," tutup Kompany. "Jika para pemain bisa merasakan motivasi saya, kami akan punya landasan yang baik untuk pertandingan besok."