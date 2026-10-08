Belum terlalu lama berlalu ketika fans dan para pakar dibuat tercengang, saat direktur olahraga Max Eberl, setelah rentetan penolakan yang tak tertandingi, secara tak terduga menghadirkan Vincent Kompany sebagai pelatih Bayern Munich. Pelatih asal Belgia itu, yang sebagai pelatih masih nyaris merupakan sosok yang belum teruji, beberapa pekan sebelumnya terdegradasi tanpa perlawanan berarti bersama Burnley dari Premier League.

Kompany dengan cepat membungkam para pengkritiknya setelah kedatangannya pada musim panas 2024 di Munich lewat sepak bola memukau dan pesonanya. Namun di barat laut Inggris, angin telah berbalik secara drastis.

Burnley memang masih menjadi perwujudan tim yo-yo. Namun sedikit lebih dari dua tahun setelah kepergian mantan bek tengah kelas dunia itu, klub tersebut kini menyerupai puing-puing kehancuran, baik secara olahraga maupun finansial.

Beginilah nasib Burnley setelah kepergian Vincent Kompany

Namun mari urut dari awal. Kompany membawa Burnley kembali ke Premier League secara luar biasa setelah degradasi pada 2022 dengan raihan fantastis sekaligus bersejarah, yakni 101 poin. Namun pelatih Bayern saat ini itu tidak mampu mencegah keterpurukan menuju kasta kedua lagi. Keadaan itu kala itu membuat pendahulunya, Sean Dyche, sangat geram.

Pria yang kini berusia 55 tahun itu, yang dua kali promosi bersama Burnley dan menjaga klub tetap lima musim di kasta tertinggi Inggris, melontarkan: "Saya rasa mereka meraih 24 poin bersamanya. Untuk itu mereka menghabiskan 150 juta euro - dan dia mendapat pekerjaan di Bayern. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi! Saya berharap saya yang mengalaminya. Saya berharap saya meninggalkan klub dengan utang 150 juta euro lalu mendapatkan pekerjaan di Bayern. Bagaimanapun juga, hidup memang punya belokan yang menarik."

Burnley antara lain merekrut Zeki Amdouni dengan nilai rekor 18,6 juta euro. Namun itu tidak membantu. Dengan hanya 24 poin (lima kemenangan dan 24 kekalahan) serta selisih gol 41:78, mereka akhirnya finis di posisi ke-19. Setelah promosi langsung kembali, sebagai pembelaan untuk Kompany, penerusnya Scott Parker juga tidak mampu mencegah degradasi berikutnya. Kembali ke Championship, kasta kedua, pada musim ini kompatriot Kompany, Nicky Hayen, diharapkan menekan tombol lift ke atas.

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Burnley saat ini tim terburuk di Championship

Namun lift di Burnley saat ini justru sedang bergerak makin ke bawah - yakni menuju tanah tak bertuan secara olahraga. Realitas yang menyedihkan: dasar klasemen, bukan zona promosi. Setelah delapan pertandingan, klub itu menjadi satu-satunya tim di liga yang belum menang dengan hanya empat poin mungil dan berada di posisi terbawah. Dengan 17 gol kebobolan, Burnley bersama Norwich City juga memiliki pertahanan terburuk di liga.

Mantan kiper KSC, Max Weiß, yang baru dipromosikan menjadi nomor satu sebelum musim dimulai, kini telah kehilangan tempat intinya. Kapten Kyle Walker baru-baru ini dicadangkan. Namun langkah yang diharapkan bisa menjadi titik balik itu tak terwujud dalam duel melawan Derby County sebelum jeda internasional XXL.

Hasil 1-1 itu sudah menjadi imbang keempat pada musim yang masih muda ini. Target yang dicanangkan, yakni promosi kembali, kian menjauh. Sebab, di Championship belum pernah ada klub yang berhasil promosi setelah tidak meraih satu pun kemenangan dalam delapan laga pertama. "Ini sulit diterima," kata Hayen setelah peluit akhir: "Ini membuat frustrasi."

Selain itu, Hayen juga sudah berbicara terbuka soal kemungkinan pemecatannya. Ia baru mengambil alih tim, setelah periode yang cukup sukses di Club Brugge (juara liga dan pemenang piala), hanya 29 hari sebelum pertandingan kompetitif pertama. "Saya tahu bagaimana sepak bola berjalan, tetapi saya juga mengatakan bahwa ada banyak alasan, dan itu bisa dipertimbangkan atau tidak," katanya kepada BBC Radio Lancashire seraya menegaskan: "Saya tahu bahwa saya bertanggung jawab untuk itu dan jika mereka memutuskan bahwa itu tidak cukup baik, maka kita lihat saja nanti."

Meski efek yo-yo kali ini kemungkinan besar tidak akan terjadi, Hayen untuk sementara masih boleh melanjutkan pekerjaannya. Namun lonceng alarm juga berbunyi jika melihat kondisi saldo kas. BBC baru-baru ini memilih metafora yang cocok dengan situasi itu: "Masalah dengan yo-yo adalah Anda tidak bisa mendapatkannya kembali ketika momentum berbalik dan talinya menjadi kendur." Kata "kendur" itu memang juga tepat menggambarkan daya ungkit finansial klub. Burnley sangat jauh dari kemampuan untuk memperbaiki krisis olahraga mereka dengan transfer-transfer besar pada musim dingin nanti.

Gunungan utang raksasa! Ini sebab Burnley hancur secara finansial

Pihak yang paling bertanggung jawab atas hal itu adalah Alan Pace. Warga Amerika Serikat itu mengambil alih Burnley pada Desember 2020 bersama perusahaan investasinya, ALK Capital. Namun pembelian itu dibiayai dengan pinjaman. Artinya, sebagian besar beban finansial berada pada klub itu sendiri, yang menjadi sangat besar karena degradasi akibat pemasukan yang jauh lebih kecil dibandingkan Premier League. Menurut informasi dari Guardian, total utang saat ini jika dikonversi mencapai lebih dari 165 juta euro. Dalam proses pengambilalihan itu, perusahaan tersebut juga disebut masih berutang 94 juta euro kepada klub.

Tidak mengherankan, Pace mendapat nyanyian kasar dari suporter dalam laga-laga kandang terakhir. Direktur pelaksana James Holroyd, yang pernah bekerja di Adidas dan Manchester United, sudah lebih dulu menarik rem darurat dan mengumumkan pengunduran dirinya setelah hanya 15 bulan menjabat. Seiring kegaduhan terkait kegagalan jajaran pimpinan dalam perencanaan keuangan, Burnley bergantung pada pemasukan transfer. Secara keseluruhan pada musim panas ini, pemain-pemain dijual dengan total sekitar 124 juta euro - termasuk Maxime Esteve ke RB Leipzig - sementara pemain baru datang dengan jumlah yang relatif kecil untuk ukuran Inggris, yakni sedikit di atas 53 juta euro.

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Transfer Jamie Vardy tak lebih dari sekadar hiburan kecil

Yang menjadi gambaran ketimpangan dalam skuad Burnley adalah posisi penyerang. Penjualan Zian Flemming ke Ipswich Town senilai 20 juta euro, yang musim lalu setidaknya mencetak 11 gol meski tim terdegradasi dan setelah dua pertandingan sudah membukukan dua gol di Championship, tidak diinvestasikan kembali. Sebagai gantinya, Burnley mendatangkan Dastan Satpaev yang berusia 19 tahun dengan status pinjaman dari Chelsea dan Jamie Vardy yang sebelumnya tanpa klub sesaat sebelum penutupan bursa transfer.

Masa-masa gemilang sang penyerang legendaris, yang dulu secara sensasional mengantar Leicester City menjadi juara, sudah lama berlalu. Perekrutan ini - kalaupun ada artinya - hanya menjadi penghibur kecil. Sejauh ini, veteran berusia 39 tahun itu baru tampil dua kali sebagai pemain pengganti tanpa mencetak gol.

Harapan untuk bertahan hidup hanya datang dari statistik bahwa dari sepuluh tim sebelumnya yang juga belum menang setelah delapan pertandingan, tujuh pada akhirnya masih mampu selamat. Degradasi ke League One, kasta ketiga, kemungkinan akan menjadi skenario bencana total bagi Burnley dalam segala aspek.

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