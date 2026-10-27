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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

"Itu sudah diatur!": Legenda Real Madrid Guti mengecam "kebetulan" Harry Kane meraih Ballon d'Or di London

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Mantan bintang Real Madrid, Guti, memicu kontroversi setelah mempertanyakan keabsahan kemenangan Harry Kane dalam perebutan Ballon d'Or baru-baru ini. Pria asal Spanyol itu mengisyaratkan bahwa keputusan memberikan trofi tersebut kepada kapten timnas Inggris seolah disesuaikan waktunya dengan pemindahan lokasi seremoni ke London.

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London memanggil Kane

Dalam peringatan 70 tahun Ballon d'Or, seremoni bergengsi itu dipindahkan dari lokasi tradisionalnya di Paris ke ibu kota Inggris. Di tanah airnya, penyerang produktif itu meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola, mengungguli Kylian Mbappe dari Real Madrid dan talenta muda Barcelona, Lamine Yamal.

Kane meraih trofi tersebut setelah menjalani musim 2025-26 yang fenomenal. Ia mencetak 73 gol di semua kompetisi bersama klub dan tim nasional, jumlah gol dalam satu musim yang hanya dilampaui oleh torehan ikonis 82 gol Lionel Messi pada musim 2011-12.

Guti pertanyakan kemenangan yang disebutnya 'diatur'

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Meski jumlah gol itu luar biasa, Guti menyuarakan kecurigaan kuat terhadap proses pemungutan suara. Berbicara dalam program televisi Spanyol El Chiringuito, mantan pengatur serangan Real Madrid itu menyoroti apa yang menurutnya merupakan keterkaitan peristiwa yang sangat mencurigakan terkait kota tuan rumah.

“Kebetulan sekali, untuk peringatan 70 tahun, mereka memindahkan seremoni ke London dan seseorang dari London memenanginya,” kata Guti. “Sungguh kebetulan yang luar biasa bahwa mereka memindahkannya ke London dan seseorang dari London memenanginya, bukan? Maksud saya, seolah-olah semuanya…”

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Ketika seorang pengamat lain menyela dan menyebut hasilnya “diatur”, Guti langsung setuju. “Sepenuhnya. Tentu saja,” jawabnya. “Itulah yang saya pikirkan, dan itulah yang sudah lama saya pikirkan tentang penghargaan ini.”

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Pria Spanyol itu juga menunjuk ekspresi terkejut sang penyerang ketika hasilnya diumumkan. “Saya katakan kepada Anda, ketika saya melihat ekspresi wajahnya saat nama Harry Kane diumumkan, ia sama sekali tidak pernah menyangka akan memenanginya,” katanya. “Tidak pernah. Saya rasa ia memperkirakan Lamine Yamal dan Mbappe sama-sama akan finis di atasnya. Lihat saja ekspresi wajahnya.”

Selisih kemenangan yang sangat tipis

Di luar teori konspirasi yang muncul di studio televisi Spanyol itu, rincian resmi pemungutan suara menunjukkan persaingan yang sangat ketat. Pemimpin redaksi France Football, Vincent Garcia, mengonfirmasi bahwa selisih akhir kemenangan sangat tipis.

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“Tahun ini, ada beberapa kandidat kuat,” jelas Garcia. “Dua yang paling berdekatan adalah dua peringkat teratas, Harry Kane dan Kylian Mbappe, dan persaingan mereka ditentukan oleh selisih yang sangat kecil. Selisih poin antara Kane dan Mbappe lebih kecil daripada selisih antara Rodri dan Vinicius pada 2024, yakni 41 poin, yang saat itu pun sudah merupakan selisih yang sangat tipis.”

Garcia mengatakan situasinya berubah drastis menjelang akhir proses pemungutan suara. “Persaingannya sangat ketat,” tambahnya. “Saya memantau hasilnya secara langsung sepanjang bulan pemungutan suara. Kylian memimpin untuk waktu yang lama, tetapi Harry Kane kembali bersaing, dan pada akhirnya hasilnya ditentukan oleh selisih poin yang sangat, sangat kecil.”

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Membungkam para peragu

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Kane kini akan kembali membela klubnya dengan status sebagai pemain terbaik dunia yang telah diakui secara resmi. Penyerang berpengalaman itu harus segera kembali fokus mempertahankan ketajamannya dalam mencetak gol untuk membungkam mereka yang masih meragukannya dan membuktikan bahwa ia layak menyandang status barunya.

Setelah mencatatkan 73 gol yang bersejarah musim lalu, ekspektasi terhadapnya akan sangat tinggi sepanjang sisa musim ini. Ia akan berusaha menjadikan pencapaian penting tersebut sebagai dorongan untuk meraih lebih banyak trofi, sementara para rivalnya di Eropa seperti Mbappe dan Yamal tak diragukan lagi akan termotivasi untuk merebut gelarnya pada tahun mendatang.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.