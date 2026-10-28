Meski hasil akhir resmi pemilihan Ballon d'Or 2026 baru akan diumumkan pada Sabtu, sejak Senin malam semakin banyak surat suara yang diduga berasal dari anggota juri pemilik hak suara beredar di internet, termasuk milik jurnalis Kroasia Zdravko Reic.

Pilihan Reic yang cukup janggal pun mengundang perhatian. Kane, sang pemenang, bahkan tidak masuk lima besar dalam pilihannya. Reic baru menempatkan penyerang timnas Inggris itu di urutan keenam, sehingga memberinya hanya lima dari maksimal 15 poin.

Reic, jurnalis Kroasia yang telah menjadi anggota juri Ballon d'Or sejak 1992, justru memilih Rodri, pemain Spanyol yang menjuarai Piala Dunia, sebagai pemain terbaik menurut penilaiannya. Erling Haaland, Lionel Messi, Ferran Torres, dan Kylian Mbappe menyusul di posisi kedua hingga kelima.

Keputusan itu kini tampaknya ia sesali. "Sekarang saya harus mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Saya harus mengakui bahwa saya keliru menempatkan Kane serendah itu," kata Reic dalam wawancara dengan portal berita Kroasia Vecernji list.

Ia menjelaskan bahwa pilihannya sedikit dipengaruhi oleh Piala Dunia. Ia memberi penilaian lebih tinggi kepada pemain yang tampil baik di turnamen itu ketimbang mereka yang menunjukkan performa kuat bersama klub sepanjang musim sebelumnya.

Rodri menjadi penggerak lini tengah yang berperan penting dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia, sementara Haaland, Messi, dan Mbappe sama-sama mencetak gol bagi timnas masing-masing. Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan Furia Roja dalam final melawan Argentina. Namun, Kane juga tampil meyakinkan pada putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan enam gol dan satu assist saat membawa Inggris melaju ke semifinal.

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Di posisi berapa jurnalis dari negara lain menempatkan Harry Kane?

Selain Reic, pilihan beberapa jurnalis lain juga terbilang janggal. Di Ceko, misalnya, Stanislav Hrabe, yang juga telah lama menjadi anggota juri, hanya menempatkan Kane di posisi kesepuluh (satu poin). Tiga posisi teratas dalam pilihannya ditempati Rodri, Mbappe, dan Messi.

Penyerang Bayern itu juga tidak masuk tiga besar dalam pilihan jurnalis Italia. Tiga posisi teratas justru ditempati Mbappe, Rodri, dan Khvicha Kvaratskhelia.

Meski begitu, Kane secara keseluruhan meraih hasil yang kuat. Di Uzbekistan, Kosovo, dan Rusia, Kane menempati posisi pertama dalam surat suara. Penyerang FC Bayern itu juga masuk tiga besar di Ekuador dan Vietnam.

Hasil akhir resmi beserta rincian seluruh suara dijadwalkan terbit pada Sabtu dalam edisi terbaru France Football. Sebanyak 100 jurnalis dari 100 negara berperingkat tertinggi dalam ranking dunia FIFA memiliki hak suara. Setiap negara diwakili oleh seorang reporter yang ditunjuk oleh France Football.