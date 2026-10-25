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VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Diterjemahkan oleh

"Itu sebuah kesalahan!" Bintang Atletico Julian Alvarez menyampaikan permintaan maaf yang tidak meyakinkan setelah drama transfer

Transfers
LaLiga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez

Pada musim panas, Julian Alvarez sangat ingin memaksakan kepindahannya ke FC Barcelona. Kini ia telah meminta maaf secara terbuka atas hal itu. Namun, apa sebenarnya niatnya?

Pesan bernada damai dari Julian Alvarez setelah drama transfer musim panas lalu. Penyerang Atletico Madrid itu meminta maaf secara terbuka atas sikapnya setelah beberapa bulan lalu bersikeras ingin memaksakan kepindahan ke FC Barcelona. Bahkan, sempat muncul pembicaraan soal mogok.

"Saya ingin meminta maaf kepada para pendukung kami atas ucapan saya selama Piala Dunia. Itu sebuah kesalahan, baik dari segi cara maupun waktunya," ujar pemain Argentina itu seperti dikutip Marca.

Ia mengaku bisa "memahami kemarahan orang-orang. Saya juga akan marah jika menjadi suporter. Terlebih lagi karena mereka begitu mendukung saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim karena mereka mendukung saya selama masa itu."

Apa yang dikatakan Julian Alvarez dalam wawancara yang menghebohkan itu?

Ucapan yang dimaksud Alvarez berasal dari sebuah wawancara seusai kemenangan 2-0 Albiceleste atas Austria. Saat itu, pemain berusia 26 tahun tersebut dengan tegas menyatakan: "Yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya!"

Itu menjadi puncak perseteruan sengit yang berlangsung selama berminggu-minggu, sebelum akhirnya berakhir setelah bursa transfer ditutup dan para petinggi Atletico memveto kepindahannya. Alvarez, yang terikat kontrak di Madrid hingga 2030, harus tetap bersama Rojiblancos.

Apakah kepindahan ke Katalonia kini benar-benar batal? Belum pasti. Sebab, seperti dilaporkan Onda Cero dan Mundo Deportivo, Alvarez baru-baru ini berpisah dengan agennya, Fernando Hidalgo. Alasannya: ketidakpuasan atas jalannya bursa transfer lalu.

Pablo Barquero disebut akan menjadi agen barunya. Pada musim panas lalu, ia telah mengatur kepindahan Rodri dari Manchester City ke FC Barcelona. Jadi, masa depan Alvarez masih belum pasti, sementara keinginannya untuk pindah ke klub impiannya tampaknya masih ada.

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